Les changements commencent-ils ? Kemba, avec un pied et demi hors de Boston

Les Celtics sont plongés dans une phase de changements. Condamné au coin de la réflexion après l’élimination des Nets au premier tour, la franchise verte connaît une crise gargantuesque, avec un seul anneau (2008) au cours des 35 dernières années après en avoir ajouté 16 dans leurs 40 premiers. La mauvaise saison, avec un play-in que personne ne voulait jouer et auquel ils ont été contraints après avoir été favoris pour le titre en début d’année. La mauvaise gestion de Danny Ainge et le récit usé de Brad Stevens ont annoncé des changements, dont certains se sont déjà produits : l’entraîneur a refusé de retourner à l’université Butler et quitte les bancs pour monter dans les bureaux, où il remplacera lui-même Ainge. Le manager, pour sa part, prend sa retraite, qui sait si de la NBA, après un héritage incroyable et comme l’un des personnages de basket-ball les plus importants de l’histoire de la franchise.

Stevens arrive donc dans les bureaux avec beaucoup à faire, entre autres, pour constituer une équipe autour de Jayson Tatum qui rêve à nouveau du ring, quelque chose pour lequel ils ont un intérêt après avoir joué trois finales de conférence au cours des huit dernières années. Pour cela, il devra mettre fin au conservatisme d’Ainge et procéder à des changements structurels (en plus de chercher un coach, bien sûr), qui invitent à l’optimisme. La chaîne des intouchables est devenue très importante ces derniers temps et certaines pièces doivent être sacrifiées pour faire un travail de groupe compétitif qui s’est retrouvé face à la réalité dans une année marquée par les blessures et le coronavirus, mais aussi l’absence de pivot dominant qui manque à l’effectif depuis le départ d’Al Horford, et un attaquant qui peut défendre à l’intérieur et qui a un bon trois coups (le rêve d’Aaron Gordon s’est évanoui, comme tant d’autres, sur le marché d’hiver).

L’un de ces changements pourrait se produire via la position de base. Kemba Walker a été un acteur central du projet de Stevens depuis son arrivée dans la franchise en 2019, mais son jeu a souffert à Boston. Comme l’étoile des Frelons, Kemba avait l’habitude de diriger le spectacle et de créer ses propres clichés, mais dans leur nouvelle aventure, Tatum et Jaylen Brown ont été chargés de relever le ballon, ce qui a amené le meneur à cesser de développer ses puissantes pénétrations et sa bonne lecture du pick and roll, et est resté chez un homme qui a passé longtemps derrière la ligne des trois et qu’il a dû développer un catch and shoot avec lequel il n’est pas très à l’aise. Ses problèmes de tir ont été constants (42% cette dernière saison avec plus de 8 tentatives par nuit) et ses difficultés en attaque ne se sont pas traduites par une défense féroce, qui a toujours porté un Marcus Smart très apprécié des fans verts à un autre niveau.

De plus, et comme l’a révélé le journaliste Farbod Esnaashari dans Bleacher Report, l’intention d’Ainge était de transférer Kemba pour Jrue Holiday après la bulle, quelque chose que la base n’aimait pas du tout et qui a nui à sa relation avec le manager. Le meneur de jeu, peu à l’aise avec le transfert de viande, a conclu un accord avec la franchise et les deux parties recherchent une issue amicale. A 31 ans, Kemba cherche une nouvelle opportunité pour chercher le ring, tandis que les Celtics économiseraient les 36 millions que le joueur a assurés pour la saison prochaine. Pour l’instant, les rumeurs sur l’équipe verte commencent qui a toujours été candidat pour être le protagoniste de nombreux transferts ces dernières années, mais il est toujours resté avec du miel sur les lèvres. L’objectif de Brad Stevens sera de changer cette dynamique. Et celui de la franchise dans son ensemble, bien sûr.