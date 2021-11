Les changements d’arme et d’essais de Destiny 2 arrivent

Bungie, le studio de développement derrière le populaire service en direct Sci-fi FPS Destin 2, a annoncé via un nouveau billet de blog qu’un nombre considérable nombre de changements de solde arrivent au titre avant l’événement du 30e anniversaire du studio. Ne vous endormez pas tout de suite ! Il y a aussi une nouvelle tournure à venir dans le mode PvP Trials of Osiris.

Tout cela devrait arriver au jeu début décembre avant l’introduction du nouveau donjon Loot Cave et du lance-roquettes bien-aimé Gjallahorn provenant du Destiny original. L’objectif semble être d’atténuer bon nombre des aspérités du jeu avant les mises à jour majeures à venir, en particulier l’extension Witch Queen à venir en février 2022.

Commençons par les armes à feu ! Vous pouvez lire toutes les mises à jour dans leur intégralité via l’article de blog, mais nous avons répertorié les principaux pointeurs ci-dessous :

Fusil à pompe – Les dégâts bonus PvE sont réduits de 30% à 20%. Les fusils à plomb gagnent une augmentation de 10% des dégâts PvE.

Fusils à fusion linéaire – Ce type d’arme gagne 10% de dégâts supplémentaires en PvE.

Épées de lanceur de sorts – Obtenir un buff ! Gagne une réduction du coût des munitions lourdes de huit à cinq.

Arcs – A environ 10% de dégâts supplémentaires contre les ennemis non-boss.

Armes de poing et fusils à fusion – Maintenant, ce sont des armes à balayage ! Auparavant, ils n’étaient pas dus à un bug, mais avec ce problème corrigé, les deux types d’armes fonctionnent désormais comme prévu.

Maintenant, pour Exotics, nous obtenons de nombreux changements pour équilibrer les règles du jeu. Il y a beaucoup de changements à examiner, nous allons donc mettre en évidence les principaux qui ont le plus d’impact.

Mythoclaste de Vex – A été incroyablement cassé. A maintenant des nerfs atteignant son aide à la visée et trois éliminations pour déclencher une surcharge complète au lieu de deux. Apparemment, il est toujours très fort, comme vous l’espériez compte tenu des exigences pour en posséder un, mais ce n’est plus tout à fait le monstre qu’il était.

Lion de combat – Son rechargement à l’impact a été réduit en raison de la frustration croissante suscitée par les lance-grenades à l’impact dans les listes de lecture Crucible. Si vous cliquez sur Publier ces modifications, le rechargement sera plus rapide que jamais, mais manquer le rendra beaucoup plus lent.

Arbalète – Gains anti-barrière en tant que fonction intégrée. Rend l’arme beaucoup plus utile en PvE haut de gamme lorsque vous devez éliminer des champions.

Cryosthésie 77K – Obtenir d’énormes changements pour le rendre plus viable en PvE. La gâchette variable a été supprimée, le tir chargé a été déplacé vers un rechargement spécial déclenché par un coup final. Cette prise de vue chargée ne coûte plus non plus tout le magazine.

Héritier Apparent – Le catalyseur avait auparavant un bug qui l’amenait à accorder beaucoup trop de résistance aux dégâts aux joueurs. Cette aubaine a été réduite de 75% à 25% (aïe).

Certains des changements les plus juteux à venir visent les avantages. Pas aussi sexy que les exotiques, mais tous ceux qui ont joué à la fin du jeu savent que de bons avantages font ou détruisent l’équipement dans Destiny 2. Nous voyons Adrenaline Junkie subir un remaniement important, les éliminations fournissent des piles de dégâts uniques, tandis que les grenades tuent tout le chemin à cinq piles. L’arme Vorpal – auparavant un choix évident pour les armes lourdes – a le bonus de dégâts réparti entre tous les types d’armes plutôt que votre arme lourde uniquement.

Whirlwind Blade était aussi évidemment un avantage d’épée fantastique, donc cela a été touché par un nerf majeur car le nombre de coups requis pour déclencher l’effet a été doublé. Enfin, Pulse Monitor est désormais déclenché à 90 % de santé, vous n’avez donc pas l’impression d’être mort avant d’en avoir plus utilisé.

Terminons avec les essais ! Trials of Osiris apporte des modifications à la version Capture Zone du mode, marquant le point de capture au début des tours et s’assurant qu’il apparaît dans des zones neutres afin de ne pas biaiser un tour vers une certaine équipe. Pour aider à atteindre cet objectif, la carte Trials of Osiris est en train d’être modifiée en Endless Vale – qui comprend un grand espace central auquel les deux équipes peuvent accéder à des vitesses similaires.

Alors que nous approchons de la fin de la semaine de sensibilisation aux transgenres le 19 novembre, l’emblème de la fierté gratuite a également presque disparu ! Si vous ne l’avez pas encore utilisé, assurez-vous d’utiliser le code ML3-FD4-ND9 sur le site Web d’échange de code.

Nous sommes à un moment un peu calme dans Destiny 2 pour le moment, mais cela va bientôt se terminer. La reine des sorcières est presque là et on dirait qu’elle va jouer avec le récit clair contre sombre du jeu, vous obligeant à vous battre contre les porteurs de lumière dans le nouveau contenu.