Les changements de préférence de localisation entraînent une croissance dans les villes de banlieue

Avec l’augmentation du travail à domicile, de plus en plus de professionnels se déplacent des centres-villes vers les villes de banlieue. Cela ouvre des opportunités pour les propriétaires locatifs.

Vivre en dehors des villes peut vous offrir le meilleur des deux mondes. Cela donne la chance de découvrir tout ce que la ville a à offrir. Dans le même temps, les acheteurs et les locataires peuvent souvent économiser de l’argent et s’offrir une meilleure qualité de vie.

En ce qui concerne les options de ville de banlieue, il y en a tellement à travers le Royaume-Uni. La popularité change en fonction de choses comme les projets d’investissement actuels et futurs. Les mises à niveau des itinéraires de train et les changements de prix des logements peuvent également avoir un impact sur cela.

Changer les routines de travail

Le changement dans les routines de travail modifie les préférences de localisation. De nombreuses entreprises ont adopté le travail à domicile. Et certaines entreprises s’adaptent à des modèles de travail hybrides avec un mélange de travail à domicile et au bureau. Cela conduit de nombreux travailleurs de la ville à chercher plus loin pour choisir où ils veulent vivre.

Jon Knott, responsable de la connaissance des clients chez Dojo, commente : « Au cours de la pandémie de coronavirus, l’intérêt pour les villes de banlieue a considérablement augmenté.

« Avec le travail à domicile ici pour rester et moins de temps à consacrer au bureau, de nombreux citadins ont décidé de déménager des zones urbaines construites. Malgré un temps de trajet plus long lorsque vous vous aventurez dans le bureau, les avantages de propriétés généralement moins chères et plus spacieuses dans les villes de banlieue ont attiré de nombreuses personnes dans ces zones.

Où sont les principales villes de banlieue ?

Un nouveau rapport de Dojo a révélé quelles villes de banlieue britanniques ont connu la plus forte croissance tout au long de la pandémie de COVID-19. Le prestataire de paiement par carte a collecté des données sur le marché immobilier, les offres d’emploi, les salaires et la fréquentation de janvier 2020 à mars 2021.

Dojo a ensuite noté et comparé les données à l’année précédente. Cela a ensuite illustré l’augmentation en pourcentage de la croissance des villes de banlieue au Royaume-Uni. Les villes de banlieue de Londres en particulier ont explosé tout au long de la pandémie.

Exeter et Eastbourne ont connu la plus forte croissance avec une augmentation de 17,94 % et 15,88 % respectivement. Worthing, Norwich et Oxford ont toutes vu leurs perspectives augmenter de plus de 4 %. Cambridge a suivi en sixième position avec une augmentation de 2,96 %.

Rochdale du Grand Manchester est arrivé septième avec 2,36 %. Il est intéressant de noter que cette ville de banlieue a récemment été nommée l’un des points névralgiques de l’immobilier en devenir et des points névralgiques de la location au Royaume-Uni, le loyer par mois ayant augmenté de plus de 30% au cours de la dernière année. La ville a également enregistré une croissance annuelle des prix des logements de plus de 9 %.

Milton Keynes, Slough et Crawley complètent ensuite le top 10. Avec certains bureaux qui commencent à rouvrir, ces villes et villages de banlieue connaîtront probablement une nouvelle croissance au cours des prochains mois.

Des opportunités lucratives pour les propriétaires

À mesure que les préférences de localisation changent, cela ouvre des opportunités pour les propriétaires. Les villes de banlieue ont souvent des prix d’entrée plus abordables que les emplacements urbains de choix. Les rendements locatifs sont parfois aussi plus élevés.

Des recherches récentes menées par l’agent immobilier londonien Portico ont révélé que les points chauds de navettage pour la capitale génèrent des rendements particulièrement élevés pour les propriétaires, en particulier par rapport au reste de Londres.

Les villes de banlieue qui connaîtront probablement une nouvelle croissance dans les années à venir devraient bénéficier des investissements dans les transports et d’autres types de régénération. Cela inclut des zones de Londres près des gares Crossrail et des parties des Midlands et du nord de l’Angleterre qui verront des améliorations de transport à partir du HS2.

Chez BuyAssociation, nous avons une gamme d’opportunités d’investissement immobilier disponibles dans les villes de banlieue à travers le Royaume-Uni. Contactez-nous pour plus d’informations.