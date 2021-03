Les changements de trottoir au virage quatre pourraient résoudre le problème des limites de piste, déclare le chef de piste de Bahreïn · .

La ligne des limites de piste qui a entaché la conclusion du Grand Prix de Bahreïn de dimanche pourrait être évitée à l’avenir en modifiant la configuration du trottoir au quatrième virage.

Le directeur général du Circuit international de Bahreïn, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, a déclaré à . qu’ils pourraient changer de virage pour décourager les pilotes de courir large pour gagner un avantage.

Les pilotes ont été informés le week-end dernier qu’ils seraient pénalisés s’ils dépassaient le trottoir rouge et blanc à l’extérieur du virage en qualifications, mais pas en course.

Cependant, pendant la course, Mercedes a déclaré à Lewis Hamilton qu’ils «recevaient des avertissements sur les limites de la piste au virage quatre», après avoir couru à plusieurs reprises au virage. Cela a incité Hamilton à affirmer que le contrôle de la course avait «changé d’avis» pendant la course au sujet de la police des limites de la piste au coin, une accusation du directeur de course Michael Masi a démenti.

Le virage est devenu un autre sujet de différend lorsque Max Verstappen s’est échappé de la piste en dépassant Hamilton pour la tête, puis a dû redonner la place à son rival.

Lorsqu’on lui a demandé si la sortie de virage pouvait être modifiée pour décourager les pilotes de courir large en premier lieu, le responsable du circuit a déclaré qu’il y avait des options pour modifier le run-off dans cette zone.

« En tant que site, nous suivons évidemment l’homologation de la FIA et ce dont ils ont besoin », a-t-il expliqué dans une interview exclusive pour .. « Vous pouvez ajouter une bordure supplémentaire [turn] quatre, nous avons les bordures rouges et blanches.

«L’idée est évidemment de les garder sur la piste et que pouvez-vous faire pour qu’il n’y ait aucun avantage à sortir.»

Données de piste: Circuit international de BahreïnAl Khalifa a participé aux courses d’assistance Porsche sur le circuit lors de l’événement du week-end dernier. «Si je fais le tour de BIC, il y a certains endroits où cela se produit [drivers running wide], il y a certains endroits où ce n’est pas parce qu’il n’y a aucun avantage.

«L’idée est donc de travailler avec la FIA et peut-être d’étendre les bordures un peu comme avoir une double couche ou quelque chose qui pourrait limiter cela.»

«Tant qu’il n’y a pas d’avantage, les gens ne l’utiliseront pas», a-t-il ajouté.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: