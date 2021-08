Les changements de vitesse de jeu de combat de véhicules de haut en bas accélèrent vers une sortie de commutateur en octobre

in

Numskull Games et le développeur Red Phantom Games ont révélé que Gearshifters, un “jeu de combat de véhicule de haut en bas à haute intensité”, sera lancé sur Switch en octobre.

Les lecteurs réguliers se souviendront peut-être que nous avons jeté un rapide coup d’œil à Gearshifters en mai – le jeu fait courir les joueurs à travers un paysage dystopique dans l’espoir de livrer des colis importants, tout en empruntant des itinéraires dangereux et des patrons tout aussi dangereux. C’est un peu comme Échouement de la mort alors, mais beaucoup, beaucoup plus vite.

La nouvelle de la fenêtre de sortie confirme que le jeu sera lancé à la fois numériquement et physiquement sur Switch, y compris une version standard et une édition collector qui comprendra le jeu, le CD de la bande originale, un patch vestimentaire unique en édition limitée et des cartes d’art.

Si vous êtes intéressé, téléchargez cette description officielle pour en savoir plus :

Dans les années 2060, après « L’effondrement » du capitalisme et de la démocratie, un pilote débutant, connu sous le nom de Gearshifter, livre des colis essentiels d’un QG isolé à des zones neutres en péril. Faire des trajets de transport dangereux signifie combattre des factions agressives de véhicules chargés d’armes et leurs patrons de méga-machines. Les joueurs parcourront le paysage dystopique dans l’espoir d’atteindre la mystérieuse citadelle où des secrets qui changent le monde attendent d’être découverts.

Dans cette expérience de shoot-em-up modernisée, les joueurs doivent s’attendre à des éléments de type voyou alors qu’ils traversent un monde post-sociétal dans leur aventure solo. Emprunter les routes les plus périlleuses, remplir des missions de livraison à enjeux élevés pour assurer l’arrivée en toute sécurité de précieuses cargaisons – seuls les Gearshifters les plus qualifiés survivront. – Arcade – pour ceux qui veulent entrer directement dans l’action

– Standard – pour ceux qui souhaitent vivre une expérience narrative

– Mortel – pour ces braves joueurs hardcore

Garderez-vous un œil sur celui-ci alors que nous nous dirigeons vers ce lancement d’octobre ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.