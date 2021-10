Les changements de Yas Marina réduiront les temps au tour de « 10 à 15 secondes » · .

Les révisions du circuit de Yas Marina pourraient réduire les temps au tour de Formule 1 jusqu’à 15 secondes, selon l’équipe à l’origine des changements.

Les travaux de réaménagement sont en grande partie terminés sur le site qui accueillera la finale de la saison de F1 en décembre. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi doit inspecter la piste demain.

Trois zones du circuit, impliquant plus de la moitié de ses virages, ont retenu l’attention. Dans chaque cas, les virages ont été allégés ou les séquences lentes ont été remplacées par des virages individuels plus rapides.

C’est la première fois que la configuration du circuit de Yas Marina est modifiée depuis son ouverture en 2009. Le nouveau tracé comporte 16 virages au lieu de 21 et sa longueur a été réduite de 273 mètres. La distance de course a donc été augmentée de 55 tours à 58.

Les modifications ont été conçues par Driven International et mises en œuvre en collaboration avec MRK 1 Consulting. Le directeur général de Driven, Ben Willshire, a déclaré à . que la nouvelle disposition serait « d’environ 10 à 15 secondes – selon la configuration et le DRS – plus rapide ».

Le temps de la pole position de Max Verstappen pour le Grand Prix d’Abu Dhabi l’an dernier était de 1’35,246. C’était à près d’une demi-seconde du record de piste établi par Lewis Hamilton l’année précédente, à 1’34.779.

Analyse : Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils fin aux finales de suivi de mon leader de la F1 ?Les changements incluent le remplacement des virages quatre, cinq et six – une chicane et une épingle à cheveux – par un seul virage plus rapide; supprimer une séquence de virages lents des virages 11 à 14 avec un autre gaucher rapide; et l’assouplissement des virages 17 à 20, où les voitures passent sous l’hôtel Yas Viceroy.

Une gamme de modifications possibles a été testée avant que la conception finale ne soit arrêtée. « Nous avons eu beaucoup de tests de simulation de pilote dans la boucle », a expliqué Willshire.

« Nous l’avons testé dans la simulation et corrélé nos données avec ce que recherchent la Formule 1 et avons travaillé en étroite collaboration avec eux pour évaluer le tour. Cela a donc constitué une grande partie du processus de conception à l’aide du simulateur.

L’analyse de la piste par la Formule 1 a également indiqué que les temps au tour diminueraient considérablement, a déclaré le directeur général de MRK 1, Mark Hughes.

« Nous avons fait nos propres simulations internes qui ont ensuite été reproduites par la Formule 1 à l’aide de leur technologie de simulation et il était rassurant de voir qu’elles étaient incroyablement similaires », a-t-il déclaré. « Cela a validé la qualité de nos propres simulations internes. »

« Nous avons des virages moins lents ainsi qu’une distance de tour plus courte », a ajouté Hughes. « Mais cela signifie aussi que cela ajoute trois tours à la distance de course, donc c’est aussi mieux pour les spectateurs. »

Recherchez un guide détaillé sur les changements à Yas Marina à venir sur .

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :