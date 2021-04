Les changements du circuit du GP d’Australie expliqués

La société du Grand Prix d’Australie a publié hier des photos de progrès de la construction actuellement en cours sur le circuit d’Albert Park, malheureusement accompagnées une fois de plus d’une carte de piste trop simplifiée.

Ce que nous savons, c’est que le circuit Albert Park est en train de faire peau neuve à partir du tracé essentiellement original de 1996. Alors que le circuit est souvent critiqué pour avoir généré des courses à une seule file en raison du manque d’occasions de dépassement, les courses ici sont authentiques. Le Grand Prix ne s’accompagne généralement pas d’une interprétation inutile de la FIA, et surtout, chaque erreur sur ce circuit entraîne la punition appropriée.

Ce dernier ne deviendra que plus vrai avec ces modifications de piste, qui incluent la réduction de l’angle de six virages, le redressement de la longueur originale du circuit de 5,303 mètres et la réduction à 5,280 mètres. Plus important encore, les bordures minimalistes appropriées et les limites de piste définies par l’herbe semblent rester.

J’ai mis les feuilles de calcul ce week-end et mis à profit mon expérience en infrastructure civile à la place. J’ai passé un certain temps à analyser les photos d’avancement de la construction, à examiner les modifications de largeur de piste et à utiliser des google maps avec un logiciel de CAO pour rassembler ce qui devrait être une représentation raisonnablement précise des changements de circuit à venir. Malheureusement, il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour conceptualiser les changements proposés pour Turn 15.

Tournez 1

À en juger par les informations disponibles, il semble que le virage 1 sera élargi de 2,5 mètres entre la sortie de la voie des stands et le virage 1. Ce virage a toujours été étrangement serré nécessitant un bon équilibre pour naviguer dans le changement de direction ultra rapide droite / gauche. Historiquement, une erreur entraîne ici des batailles dans le virage 3. D’après les photos du drone, il semble que l’étrangeté, le résultat du petit rayon de la bordure intérieure, va rester, mais 2,5 mètres de biens immobiliers supplémentaires entraîneront très certainement vitesses de pointe minimales plus élevées.

Tournez 3

Il n’est pas clair pour le moment où la largeur supplémentaire ajoutée au virage 3 se mélange à l’approche du coin. Ce qui semble certain, c’est que la bordure intérieure ne restera pas minimaliste à en juger par l’étape d’excavation généreusement large au-delà de l’élargissement de la voie indiquant probablement une bordure intérieure en deux étapes. Un élargissement de quatre mètres est noté dans ce coin, à en juger par les photos du drone, la largeur de la piste augmentera de 2,5 mètres et la bordure sera de quatre mètres de large.

Tournez 6

Cette partie du circuit est la plus complète et la plus facile à analyser car elle est assez simple. Le changement ici semble être un nouvel alignement de coin comprenant un coin de rayon unique de 40 mètres. Un léger freinage sera attendu ici et ce sera la dernière fois qu’un conducteur touchera les freins jusqu’à ce qui deviendra désormais un virage 11 intimidant.

Tournez 9 et 10

Le réalignement ici est substantiel et redresse et fusionne l’entrée existante du virage 9 et la sortie du virage 10. Une remarque clé est la façon dont les virages s’écoulent, en commençant par ce qui semble être un virage à droite d’environ 250 mètres de rayon se fondant dans un rayon d’environ 400 mètres, un virage à gauche qui rencontre et continue le rayon existant de la sortie du virage 10 en une transition en douceur jusqu’à Turn 11. Cela va être extrêmement rapide. Bien qu’il n’y ait pas de profil ou de sections transversales disponibles, une surélévation notable est attendue ici.

Tour 13

La deuxième zone entièrement reconstruite du circuit au virage 13 devrait pimenter l’action. Il y a aussi une approche qui s’élargit vers l’intérieur du circuit semblant être d’environ 3,5 mètres à l’entrée du coin. Les points notables des photos du drone sont que le rayon du coin intérieur semble rester serré, une réduction potentielle du rayon par rapport au virage 13 précédent peut-être? Il y a aussi un virage très subtil vers la gauche en direction du virage 14. Le placement du granulaire suggère une bordure de sortie large en deux étapes similaire à ce qui était déjà là, mais surtout, aucun asphalte ne s’écoule en dehors de la limite du trottoir.

Tournez 15

Aucune information disponible bien que des changements substantiels soient prévus. Restez à l’écoute.