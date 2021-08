les changements du mouvement paralympique

in

57 ans après la célébration des Jeux Paralympiques en 1964, Tokyo se répète comme le lieu du plus grand championnat sportif international pour personnes handicapées afin d’amplifier la flamme d’un mouvement qui n’a cessé de croître depuis lors, en particulier au cours des deux dernières décennies.

Le 24 août, Tokyo aura une place très importante dans l’histoire du mouvement paralympique car jusqu’à présent, aucune autre ville n’avait accueilli deux fois des Jeux qui, cette fois, sont très particuliers en raison du contexte mondial issu de la pandémie de la coronavirus.

Les Jeux Paralympiques de Tokyo 1964 n’ont duré que cinq jours (du 8 au 12 novembre), deux semaines après la tombée du rideau sur les Jeux olympiques.

Celles Il s’agissait des deuxièmes Jeux paralympiques après ceux de Rome (1960), bien qu’ils aient été officiellement appelés les 13e Jeux internationaux de Stoke Mandeville, plaçant le début du compteur historique en 1948 dans la ville britannique.

Lors de ces Jeux, la fin « paralympique » a été inventée pour la première fois, bien que de manière anecdotique par le comité d’organisation, qui a réussi à promouvoir le développement du sport pour les personnes handicapées auprès des citoyens de tout le Japon, donnant une visibilité à un groupe très limité dans les droits, bien qu’il y ait également eu des critiques de ceux qui ont qualifié l’événement de discriminatoire, affirmant qu’ils exploitaient les participants.

Le programme comprenait neuf sports (tir à l’arc, athlétisme, fléchettes, billard, natation, tennis de table, haltérophilie, basketball en fauteuil roulant et escrime en fauteuil roulant) sur six sites.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la matinée et a réuni une centaine d’élèves du primaire et du secondaire d’une école de Tokyo qui, en uniformes jaunes, ont défilé au rythme de la fanfare de la Force de défense japonaise (JGSDF).

Sur les lieux de la cérémonie, l’Oda Field au centre de Tokyo, se trouvaient les 378 athlètes de 21 pays qui ont participé aux Jeux. Seul l’Argentine, hispanophone, était présente.

Le tableau des médailles était dominé par les États-Unis avec 123 médailles, suivis du Royaume-Uni avec 61 et de l’Italie avec 45.

Les 53 athlètes japonais portaient des maillots d’entraînement marron lors de leur défilé, qui a été développé avec la célèbre chanson “Sukiyaki”, qui l’année précédente, en 1963, avait atteint le sommet du Billboard américain.

Le serment du mouvement des personnes handicapées a Shigeo Aono, un escrimeur japonais en fauteuil roulant, qui a lâché 500 pigeons pour célébrer l’événement sportif.

Environ 4 000 spectateurs se sont rassemblés pour assister à la cérémonie, dont le fondateur des Jeux, Sir Ludwig Guttmann et le prince Akihito la princesse Michiko, qui régneront entre 1989 et 2019 et sont actuellement empereurs émérites.

Les Jeux ont été bien accueillis par le grand public, avec le Comité International Paralympique (IPC) représentant 100 000 personnes assistant aux différents sports et une diffusion médiatique avec 700 journalistes de tout le pays couvrant l’événement.

Le terme « paralympique » qui a commencé à être utilisé en 1964 n’a été officiellement reconnu qu’en 1989 avec l’union des mots « para » et « olympique », coexistant depuis lors avec les Jeux Olympiques.

Les Jeux de Tokyo de 1964 ne présentaient que des athlètes dont le handicap affectait la mobilité en raison d’une blessure à la colonne vertébrale. Cela a continué d’être le cas jusqu’en 1976, quand à Montréal (Canada) la gamme a été élargie pour inclure les amputés et les personnes ayant une déficience visuelle.

57 ans plus tard, les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, bien que organisés en 2021 en raison du report décidé après l’expansion de la pandémie de COVID-19, entretiennent la flamme d’un mouvement qui est imparable et représente 1,2 milliard de personnes en situation de handicap au total. monde.

Pendant les douze jours de compétition des Jeux de Tokyo, 539 épreuves médaillées seront organisées – 272 pour les hommes, 227 pour les femmes et 40 mixtes – sur les 22 sports qui font partie du programme de compétition, répartis sur 21 sites.

Pour l’épreuve japonaise, la présence de 4 400 athlètes (2 318 hommes, 1 782 femmes et 300 places mixtes) atteints de handicaps physiques, intellectuels, visuels ou cérébraux sont arrivés de 160 pays. Beaucoup d’entre eux, bien que dépendants de bourses d’État, de plans d’aides propres à chaque pays ou de mécénats privés, ne peuvent vivre que du sport pendant quelques années, ce qui signifie la professionnalisation qui, progressivement, s’opère.

Un autre des changements les plus significatifs est celui de l’audience, désormais plus globale que jamais. Selon une estimation de l’IPC, 4,250 millions de téléspectateurs assisteront aux Jeux à un moment donné au cours des douze jours, dépassant le chiffre établi à 4100 à Rio.

Le diffuseur japonais NHK a établi un record de couverture par un diffuseur hôte avec 540 heures attendues. Même ainsi, ce chiffre est loin des plus de 1 200 heures que NBC (États-Unis) offrira sur toutes les plateformes, comme Channel Seven en Australie et CBC au Canada.

Además, por primera vez en la historia, los Juegos Paralímpicos de Tokio se podrán seguir de forma gratuita en 49 territorios del África subsahariana como parte de un proyecto del IPC dedicado a “visibilizar el deporte de personas con discapacidad y garantizar los derechos humanos en todo le monde”.