Les changements minimes d’Apple sur l’App Store signifient un impact minimal

Apple poursuit sa stratégie de goutte à goutte consistant à apporter des modifications minimales à l’App Store en réponse à chaque menace antitrust individuelle qu’elle perçoit – et l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, s’attend sans surprise à ce que les développements récents aient un impact minimal sur les résultats de l’entreprise.

Dans une note aux investisseurs, Huberty examine quatre récents développements antitrust et estime le coup probable aux performances financières d’Apple…

Dans une note vue par PED30, elle décrit les quatre choses qui se sont produites au cours des 10 derniers jours.

Le règlement d’un procès avec Cameron et al, qui permet aux développeurs de communiquer avec leurs clients sur les options de paiement alternatives en dehors de leur application iOS, et d’étendre le nombre de prix disponibles pour les développeurs de <100 à >500 (les développeurs continueront à définir leurs propres prix) L’adoption du South Korea Telecommunications Business Act, qui interdira aux opérateurs de magasins d’applications (c’est-à-dire Apple et Google) d’obliger les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement en ligne paiements) à la Commission de la concurrence de l’Inde Une mise à jour de l’App Store qui permettra aux développeurs d’applications de « lecteur » uniquement (les applications de lecteur fournissent du contenu déjà acheté ou des abonnements au contenu pour les magazines numériques, les journaux, les livres, l’audio, la musique et la vidéo) d’inclure un lien dans l’application vers leurs sites Web permettant aux utilisateurs de créer ou de gérer un compte (c’est-à-dire de contourner l’App Store pour les abonnements), ce qui clôt une enquête de la société japonaise Fair Trade Com mission, bien que des changements aient été apportés à l’échelle mondiale.

Elle dit que, des quatre, la mise à jour de l’application de lecture est la plus importante en termes de son impact financier potentiel. Cependant, même là, l’impact est susceptible d’être faible.

Nous estimons que leur impact financier pour Apple est négligeable à seulement 1 à 2 % du BPA, au pire. À notre avis, la mise à jour de l’application de lecture qui règle l’enquête de la JFTC était l’annonce la plus importante car elle offre aux développeurs d’applications un moyen de contourner les paiements sur l’App Store. Pour le contexte, ce modèle commercial n’est pas nouveau car Netflix et Spotify ont déjà désactivé les paiements pour les nouveaux abonnés via la plate-forme de facturation App Store d’Apple (SPOT depuis 2016 ; NFLX depuis 2018) ; ce qui signifie qu’Apple n’a pas collecté une partie de l’économie pour les nouveaux abonnés de l’une ou l’autre application depuis au moins 3 ans. Alors que davantage de développeurs peuvent envisager cette voie dans le cadre de nouvelles règles, les revenus de l’App Store provenant des plus grandes applications de lecture – y compris les applications de divertissement, de musique, de livres et d’actualités – sont relativement faibles. Les 10 premières applications de lecture représentent moins de 8 % des revenus de l’App Store, tandis que les 20 premières représentent 10 % et les 50 premières représentent 13 % des revenus de l’App Store, ce qui suggère que le risque financier pour Apple de ces développeurs qui contournent les paiements de l’App Store est assez petit. Nous considérons les 10 premières applications environ comme celles qui sont les plus susceptibles d’avoir l’échelle, la marque, le budget marketing et la fidélité des clients pour absorber les frictions liées au contournement de la plate-forme de paiement App Store. En supposant qu’Apple ait cessé de collecter les données économiques de toutes les 20 premières applications de lecture dans le pire des cas, cela se traduit par un risque de baisse de 4 % du chiffre d’affaires des services, 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise et environ 2 % des prévisions de BPA pour l’exercice 22.

Sur cette base, elle maintient son objectif de cours de 168 $ sur 12 mois pour l’AAPL.

