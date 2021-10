Les changements moléculaires dans les synapses peuvent régénérer le cerveau

20/10/2021 à 17h59 CEST

Des scientifiques de l’Université de Nottingham, au Royaume-Uni, ont découvert que certains changements dans les messages moléculaires qui activent les synapses du cerveau humain peuvent contribuer à résoudre des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et les maladies de la mémoire, comme les différents types de démence.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle recherche récemment publiée dans la revue Molecular Psychiatry est une étape clé pour comprendre comment les neurones et les autres cellules du cerveau communiquent, ainsi que pour approfondir leurs aspects inconnus. synapse. Tout cela pourrait aider à identifier de nouveaux traitements visant à lutter contre les affections neurologiques et psychiatriques.

Le rôle des messagers cellulaires dans les synapses

Les cellules nerveuses du cerveau humain sont connues pour communiquer entre elles en formant des connexions appelées synapses. En eux, des molécules sont libérées dans le but de envoyer des signaux à la cellule suivante, créant ainsi un réseau complexe qui rend certaines fonctions possibles.

De cette façon, lorsque les gens apprennent quelque chose ou se souviennent de choses importantes, cela signalisation renforce, facilitant une plus grande activité de la messagers moléculaires. Au contraire, si la communication entre les synapses échoue, les circuits ou réseaux de neurones sont rompus et les dynamiques fonctionnelles qui en dépendent déclinent considérablement.

À mesure que de plus en plus de circuits ou de réseaux synaptiques se détériorent, la façon dont les gens développent leurs capacités de réflexion ou effectuent des tâches quotidiennes change complètement, diminuant la qualité de leurs réponses. Au fil du temps, cela conduit à troubles cognitifs comme la démence ou elle peut entraîner des pathologies d’origine mentale et des conséquences psychosociales, comme l’anxiété.

« Traduire » l’ARN pour activer les synapses

Cependant, l’avancée des scientifiques britanniques repose sur l’identification de certains des bases moléculaires qui conditionnent les marqueurs génétiques, qui jouent un rôle central dans l’activation des synapses. Il convient de rappeler qu’ils fonctionnent comme des « messagers », envoyant des signaux pour démarrer ou arrêter tous ces processus.

Pour aller un peu plus loin, il faut considérer que la fonction des cellules nerveuses et des synapses est fortement conditionnée par protéine qui sont fabriqués à l’aide d’informations codées dans le matériel génétique, en particulier dans ce que l’on appelle ARN ou acide ribonucléique.

L’ARN est placé exactement au bon endroit et au bon moment pour signalisation synaptique, grâce à une sorte de « tag » qui fonctionne comme un « messager » pour activer la bonne synapse. Si certaines molécules sont ajoutées à l’ARN, en particulier les groupes dits méthyle, tout ce mécanisme d’horlogerie qui facilite les synapses peut être modifié.

Le mécanisme de la plasticité synaptique

Les scientifiques ont découvert que l’ajout groupes méthyle il peut influencer les protéines qui se lient à l’ARN et arrêter la production de protéines, vitales pour la dynamisation des synapses. Cependant, en même temps, le marquage de l’ARN peut être inversé au niveau des synapses et ainsi agir comme un « Étiquette synaptique » qui cède la place au développement de réseaux et de connexions, augmentant les fonctions cérébrales associées.

Bref, les processus de Plasticité synaptique, qui sont à la base de l’apprentissage et de la formation de la mémoire, nécessitent que l’ARN soit « traduit » localement au niveau des synapses. Lorsque le mécanisme est interrompu, il est possible de déclencher un dysfonctionnement des synapses et des cellules nerveuses, conduisant à la formation de groupes de protéines toxiques.

En retour, la modification ou l’inversion des marqueurs peut être utile pour rationaliser synapsis jusqu’à « régénérer » les fonctions que le cerveau a cessé de remplir. Par conséquent, le développement des techniques indiquées pourrait conduire à de nouvelles stratégies thérapeutiques pouvant améliorer les conditions négatives liées aux pathologies neurodégénératives, entre autres possibilités.

Modification du méthylome cérébral m6A par déméthylation médiée par ALKBH5 : un nouveau concurrent pour le marquage synaptique. Martinez De La Cruz, B., Markus, R., Malla, S. et al. Psychiatrie moléculaire (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41380-021-01282-z

