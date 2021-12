Les changements ont rendu Yas Marina «plus amusante», mais les conducteurs incertains seront plus faciles à dépasser – .

Les pilotes de Formule 1 ont largement fait l’éloge du nouveau look Yas Marina après l’avoir piloté pour la première fois lors des séances d’essais du vendredi.

Cependant, des doutes subsistent quant à savoir si les révisions approfondies atteindront leur objectif principal de produire une meilleure course dimanche.

Jeudi, le consensus général semblait être que la piste modifiée serait plus rapide et plus fluide – et donc plus amusante – et qu’elle pourrait être meilleure pour la course. Certains pilotes pensaient qu’il serait plus facile de suivre une voiture devant, tandis que d’autres prédisaient que le tracé offrirait plus d’opportunités de dépassement.

Le changement le plus évident du circuit est la suppression de l’ancienne chicane virage six-sept et le reprofilage de ce qui est maintenant l’épingle à cheveux virage cinq, tandis que l’autre étant une coupe similaire de ce qui était la chicane et virage 11/12/13 14 gaucher pour un long balayage à gauche qui est maintenant le tour neuf.

Moins évident sur une carte de piste, le secteur final a également été largement révisé avec des rayons de virage et une largeur de piste plus larges, ainsi qu’un nouvel asphalte offrant différents niveaux d’adhérence qui ont semblé attraper de nombreux pilotes vendredi.

Ces derniers changements de secteur étaient ceux qui ont en fait généré le plus de discussions vendredi, avec la plupart des commentaires sur les différences dans les secteurs un et deux établissant simplement les comparaisons évidentes entre les anciennes et les nouvelles dispositions. Tout le reste n’était pas concluant.

Sergio Perez de Red Bull et Daniel Ricciardo de McLaren ont eu une opinion moyenne dans leurs évaluations du potentiel de course du nouveau tracé.

« Je ne sais pas à quel point cela s’est amélioré ou à quel point cela va améliorer la course », a déclaré Perez. « C’est agréable à piloter, pour être honnête, mais c’est aussi un point d’interrogation quant à savoir si cela a amélioré ou non la course. J’ai mes doutes. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Ricciardo a également déclaré qu’il ne savait pas si cela s’avérerait meilleur pour la course. « J’ai eu un peu de trafic derrière une autre voiture aujourd’hui, et je ne sais pas si c’est plus facile, je ne sais pas si c’est plus difficile. Probablement le même.

Les dépassements ont toujours été difficiles à Yas Marina. Dans le même temps, Ricciardo a déclaré que la piste qu’il avait visitée 10 fois auparavant était désormais plus agréable à piloter.

« C’était probablement un peu plus amusant », a-t-il déclaré. « J’aime le virage neuf, c’est un virage assez rapide, gros et audacieux. Alors c’est plutôt bien. Cinq, c’est délicat. Mais ensuite, le cinq-six-sept précédent était aussi un peu délicat.

« L’hôtel a également changé, donc pas mal de choses ont changé. En fait, je préfère la nouvelle section de l’hôtel. Il me manque l’ancien avant-dernier virage. Je pense qu’avant c’était un vrai coin, maintenant c’est facile à plat. Dans l’ensemble, plus d’avantages que d’inconvénients.

Si le nouveau virage 15 est désormais plat pour tous les pilotes, cela devrait, en théorie, présenter de nouvelles opportunités pour une voiture derrière de se faufiler dans le dernier virage. Mais une passe de plongée est probablement le seul moyen de forcer une passe à travers la séquence finale.

Le concurrent au championnat Max Verstappen a déclaré que la vitesse accrue du dernier secteur, y compris le virage 15, le rendait « un peu plus amusant à conduire », mais n’avait pas tiré de conclusions plus fermes après vendredi.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Valtteri Bottas de Mercedes garde espoir qu’il existe « des opportunités de dépassement accrues », mais a également souligné « que les réglages sont en fait un peu différents en raison des virages assez longs et certains d’entre eux avec carrossage ». Le secteur final « assez sale » est déjà connu pour la dureté des pneus, et avec les autres parties de la piste nécessitant désormais des charges similaires, cela peut conduire à une gestion du rythme encore plus importante que d’habitude.

Analyse : Comment les conceptions des fans ont inspiré l’équipe derrière la nouvelle mise en page spectaculaire de Yas MarinaCertains dans le paddock soupçonnent qu’une stratégie à deux arrêts pourrait être plus favorable qu’une. Bottas a fait remarquer qu’une longue course sur le pneu moyen « stresse peut-être un peu plus l’essieu arrière qu’avant » – un autre indicateur que la course de dimanche ne sera probablement pas à fond.

Son coéquipier pour le championnat, Lewis Hamilton, a également tiré des conclusions sur la possibilité de passer. Sur son long run, Hamilton est arrivé derrière Perez, ce qui lui a permis d’évaluer s’il serait possible de suivre de près une voiture de niveau de performance similaire.

« Ce n’était toujours pas facile à suivre », a admis Hamilton. « Je pense que ce sera mieux que ce que nous avons vu dans le passé. Mais si les deux voitures se ressemblent beaucoup [in pace], c’est peut-être un peu différent.

Le jury ne sait toujours pas si Abu Dhabi est prêt pour une autre finale décevante de F1, mais au moins il y aura la bataille pour le titre sur laquelle le réalisateur de la télévision se concentrera pendant la majeure partie de la course, si cela s’avère une autre procession.

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :