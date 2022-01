Les chansons classiques de Stevie Wonder forment la bande originale du ballet ‘Higher Ground’

Le Dance Theatre of Harlem présentera Higher Ground, un nouveau ballet de son chorégraphe résident Robert Garland, au Opéra de Détroit les 22 et 23 janvier. L’emplacement est très important car la pièce porte le nom et se compose de cinq chansons de l’un des fils les plus célèbres de la ville, Stevie Wonder.

La production de 26 minutes, qui sera interprétée par six danseurs, comprendra cinq chansons classiques du catalogue Wonder’s Motown, comprenant à la fois des succès majeurs et des morceaux d’album. Cela commencera par « Look Around », la chanson d’ouverture de sa sortie en 1971 D’où je viens, passer à « Tu n’as rien fait » l’un des tubes phares des années 1974 Première finale de la plénitude. Il comporte également deux pistes du monument de 1976 Chansons dans la clé de la vie, « Village Ghetto Land » et « Saturne », avant de terminer par « Un terrain plus élevé » lui-même.

La pièce devait initialement être créée à Détroit en mars 2020, avant que les restrictions pandémiques ne la suspendent pendant près de deux ans. Higher Ground est réservé au City Center Dance Festival à New York au printemps, avec des représentations en soirée les 8 et 10 avril et une matinée le 9 avril.

La production est pionnière dans l’utilisation du ballet comme art de résistance et a déjà été décrite par le New York Times comme « une merveille d’une œuvre qui met en valeur les nombreux dons chorégraphiques de M. Garland, de sa musicalité pétillante à sa capacité à tisser de manière transparente le ballet classique. avec des influences de la danse moderne et sociale.

Avant l’ouverture de Detroit, Garland et trois membres du Dance Theatre of Harlem ont visité le Motown Museum de Detroit le mois dernier. En guise d’avant-première, ils ont exécuté une danse sur « Higher Ground ». Lindsay Donnell, une danseuse principale du groupe, a déclaré au Detroit News que le temps supplémentaire pour travailler sur le ballet avait permis à la compagnie « de vraiment plonger dans le travail et d’acquérir plus d’histoire. Tout ce que nous apprenons, le simple fait d’être ici à Detroit, de venir au Motown Museum, cela va vraiment éclairer notre performance en janvier.

