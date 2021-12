Les chansons de Noël classiques reçoivent les toutes premières vidéos officielles

Cette saison des fêtes, UMe s’est à nouveau associé à des artistes et à des domaines légendaires pour créer des vidéos d’animation officielles pour certaines des chansons de Noël les plus appréciées du canon de Noël, comme Bing Crosby, Burl Ives, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Les Jackson 5, Jimmy Durante, Marvin Gaye, et Nat King Cole.

La plupart des vidéos d’animation ont été produites par Fantoons Animation Studios, avec « Sleigh Ride » d’Ella Fitzgerald créé par l’équipe de Pixel Park ; Le « Santa Claus Is Coming To Town » des Jackson 5 animé par Troy Browne et Chaz Bottoms, avec des marionnettes créées par Adam Kreutinger et exploitées par les marionnettistes Alex Griffin et Jayden Libran ; et « I Want To Come Home For Christmas » de Marvin Gaye réalisé par Tim Fox et animé par Daniel Crossan. Les vidéos couvrent une variété de styles et de thèmes et présentent des animateurs du monde entier qui donnent une touche unique aux vacances.

En plus des vidéos d’animation, plusieurs vidéos de paroles engageantes ont été créées pour Les garçons de la plage’ « L’homme avec tous les jouets », « Est-ce que vous entendez ce que j’entends » de Bing Crosby et « Ça commence à ressembler beaucoup à Noël », « Bébé, il fait froid dehors » de Dean Martin et « L’arbre de Noël le plus heureux » de Nat King Cole », qui sont parfaits pour les fêtes de fin d’année.

« UMe a créé une série de vidéos pour bon nombre des succès de vacances les plus appréciés et les plus durables d’UMG alors que nous nous associons à nouveau avec nos artistes pour poursuivre cette tradition », a déclaré Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe, la société de catalogue mondial d’UMG. « Les vidéos de cette année ont été créées par des réalisateurs et des artistes du monde entier et incarnent l’esprit des Fêtes, car ces chansons intemporelles ont été réinterprétées de manière créative. »

Dans la vidéo de « I’ll Be Home For Christmas » de Bing Crosby, les téléspectateurs sont emmenés dans un voyage de Noël à travers la perspective de plusieurs générations de membres de la famille pleins d’espoir et de travail acharné, du début du siècle aux années 1970 à New York jusqu’à nos jours, comme ils tentent de rentrer chez eux pour les vacances, tandis que Bing fait des sérénades au fil des décennies. Dans « The Little Drummer Boy », un thème similaire est raconté alors qu’un garçon, loin de sa famille, gagne sa vie en nettoyant les coulisses tous les soirs.

Par une soirée particulièrement déprimante, alors que Noël approche à grands pas et que l’éloignement de sa famille devient de plus en plus sombre, le garçon transforme des seaux et des seaux rouillés en batterie et le théâtre, parsemé de références Crosby, et ses habitants inanimés viennent à la vie alors qu’il offre son unique et modeste don de tambour. Dans Burl Ives’ « Rudolph le renne au nez rouge » un nouveau chapitre est ajouté à l’un des contes de Noël les plus célèbres de tous alors que Rudolph Jr. sauve Noël après les dysfonctionnements clignotants de l’équipement de capteur d’observation neurologique (NOSE), forçant Rudolph à passer à l’action tout comme son célèbre père.

Doyen Martin est recruté par le père Noël et Mme Noël pour s’occuper des tâches de Noël pendant qu’ils partent en douce pour des vacances tropicales dans la vidéo hilarante de « I’ve Got My Love To Keep You Warm », qui présente Dean animé par un ingénieux mélange de photos collages et animations des années 60. Pendant ce temps, dans la vidéo de « Santa Claus Is Coming Town » des Jackson 5, un délicieux hybride de marionnettes et d’animation, le Père Noël embrasse plus que ses devoirs et sauve le monde en offrant joyeusement des cadeaux et l’esprit de Noël dans le monde entier pour transformer comme par magie les gens. et les domaines qui ont le plus besoin de son aide. « Sleigh Ride » d’Ella Fitzgerald emmène les téléspectateurs dans une aventure visuelle saisissante autour du monde avec de nombreux « Easter Eggs » à découvrir tout au long de la carrière d’Ella.

Ecrit et co-réalisé par David Calcano de Fantoons, le clip de Frank Sinatra « Passez un joyeux petit Noël » raconte magnifiquement l’histoire personnelle de Calcano, qui est vraiment l’histoire universelle de la maison et de la famille disparues pendant les vacances après avoir quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure, dans son cas quittant le Venezuela pour les États-Unis. À ceux qui ont dû quitter leur maison… à la recherche d’une vie meilleure », est devenu viral en Amérique latine et a touché une corde sensible chez des personnes du monde entier qui ont partagé leurs propres histoires dans les milliers de commentaires YouTube.

Jimmy Durante raconte une histoire différente dans la vidéo de « Frosty le bonhomme de neige » qui présente un Frosty plus grand que nature dans cette version moderne et fantaisiste du conte classique. La vidéo du poignant «Je veux rentrer à la maison pour Noël» de Marvin Gaye prend un ton plus solennel et sérieux alors que Gaye, représenté comme un chauffeur de taxi pendant les vacances, parcourt la ville et aide les anciens combattants, alors que la lumière sur son taxi se lit , rentrez chez vous pour Noël. Écrit et enregistré en 1972 sur le soutien aux prisonniers de guerre américains et racontée du point de vue d’un soldat, la chanson est sortie à titre posthume en 2019 sur l’album Motown/UMe, You’re the Man. La vidéo a été créée le jour des anciens combattants en partenariat avec les anciens combattants paralysés d’Amérique.

Pour célébrer l’esprit unificateur de Noël, « O Come All Ye Faithful » de Nat King Cole a réuni 20 styles visuels différents d’artistes du monde entier pour raconter « La plus grande histoire jamais racontée » avec leurs interprétations distinctives. L’histoire de la naissance du Christ a été illustrée de manière unique par 27 artistes de 15 pays, dont l’Argentine, le Brésil, Cuba, l’Inde, le Japon, le Kenya, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Russie, l’Espagne, l’Ukraine, les États-Unis et le Venezuela.

Pour ceux qui recherchent plus de divertissement pendant les vacances, The Ed Sullivan Show’s Chaîne YouTube officielle ajoutera des performances classiques à la liste de lecture des fêtes de The Ed Sullivan Show à partir de ses archives de favoris saisonniers tout au long du mois, y compris « The Christmas Song » de Dolores Gray, « Baby’s First Christmas » de Connie Francis, « Jingle Bells » de Shari Lewis et son adorables acolytes, Lamb Chop et Charlie Horse; standards chéris « Ave Maria » de Joselito, un medley de Sandler & Young chantant « Do You Hear What I Hear? / Silent Night / O Holy Night », la chorale mexicaine Boystown avec « Auld Lang Syne » ; et un medley sur le thème des vacances de Bobby Sherman.

Ces vidéos ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont l’UMe célèbre son catalogue de Noël inégalé et contribue à augmenter la joie de cette saison des fêtes. Une variété de nouvelles collections numériques thématiques sont disponibles en streaming dès maintenant sur votre service de streaming préféré et incluent la série « Christmas For Kids », qui présente des chansons de Noël classiques spécialement conçues pour les enfants de tous âges, comme Bing Crosby, Burl Ives et Peggy Lee ; « Christmas Carols » de Bing Crosby, Peggy Lee, Nat King Cole et 98° ; une paire de collections George Straight « Strait To Christmas », « Classics » et « Holiday Jams ; » et une variété d’autres sets de Dean Martin (« White Christmas », « Let It Snow »), Nat King Cole (« Joy To The World ») et 98° (« Festive Christmas »).

Diffusez la playlist de Noël exclusive d’UMe.