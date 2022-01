Les chansons du film ‘Encanto’ se démarquent sur YouTube Music et Spotify – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les chansons du film ‘Encanto’ se démarquent sur YouTube Music et Spotify, ceci dans des playlists de plusieurs pays.

Le 24 décembre, le film d’animation ‘Encanto’, inspiré de la culture colombienne, est sorti via Disney +.

« Encanto » a été l’un des films les plus regardés en Amérique latine et aux États-Unis depuis sa première au cinéma et en streaming.

Sans aucun doute, en plus de l’animation, l’un des aspects les plus remarquables d’Encanto était la musique et les chansons.

Actuellement, les chansons de ‘Encanto’ sont dans les premiers lieux de reproduction dans YouTube Music et Spotify.

Les chansons du film ‘Encanto’ sont les plus écoutées en Colombie et aux États-Unis

En novembre 2021, « Encanto », le nouveau film de Walt Disney Pictures, a été présenté en première au Mexique.

Plus tard, il est arrivé à Disney + le 24 décembre et, depuis lors, ‘Encanto’ est l’un des films les plus regardés au monde.

Le film ‘Encanto’ accompagne son histoire à travers des chansons qui ont été très bien acceptées par le public.

Même les chansons d’Encanto se démarquent sur YouTube Music et Spotify comme les préférées en Colombie et aux États-Unis.

Il y a deux chansons de « Encanto » qui sont devenues les préférées, en particulier dans sa version anglaise :

« On ne parle pas de Bruno »

Pression de surface

Jusqu’à présent, la chanson « Surface Pressure » ​​dépasse les 36 millions de vues sur YouTube et sur Spotify, elle en compte plus de 17 millions.

« We Don’t Talk About Bruno » compte 36 millions de vues sur YouTube et au Mexique, il se classe au 19e rang des tendances musicales.

‘We Don’t Talk About Bruno’, chanson du film ‘Encanto’, fait ses débuts sur le Billboard Hot 100

Le film ‘Encanto’ n’a pas seulement été un succès au box-office et sur Disney +, ses chansons se démarquent également sur les plateformes musicales.

Selon Billboard, les chansons d’Encanto sont les premières à apparaître dans le Billboard Top 200 depuis 2019, lorsque Frozen II est apparu.

Au cours de la première semaine de janvier 2022, les chansons d’Encanto ont fait leurs débuts sur le Billboard Hot 200 au numéro 7.

L’une des chansons préférées du public est « We Don’t Talk About Bruno », une chanson qui a fait ses débuts à 50 ans sur le Billboard Hot 100.

Billboard a également expliqué que la popularité de « Nous ne parlons pas de Bruno » pourrait être due à sa célébrité sur TikTok.

« We Don’t Talk About Bruno » était l’une des chansons les plus écoutées le lundi 3 janvier sur Spotify ; il a atteint plus de 2 millions de vues.

Avec des informations de SDP