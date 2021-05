Les chansons inédites de XXXTentacion seront bientôt vendues aux enchères en tant que NFT

Musique inédite de (et images de) «SAD!» l’artiste XXXTentacion fera bientôt ses débuts en tant que jetons non fongibles (NFT).

YellowHeart – La plateforme de billetterie soutenue par Chainsmokers et de jetons non fongibles derrière l’album NFT de plusieurs millions de dollars de Kings of Leon – a révélé la vente aux enchères imminente de la collection XXXTentacion NFT aujourd’hui, via une sortie officielle ainsi qu’une brève vidéo. L’artiste, dont le nom complet était Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, est décédé des suites de blessures par balle en juin 2018.

Devant être disponible pour les fans le lundi 10 mai prochain, à 9 heures PST, a déclaré que la collection «historique» (en tant que première à englober la musique NFT d’un artiste décédé) sera coordonnée avec le lancement officiel du marché NFT de YellowHeart. Les personnes intéressées auront jusqu’au samedi 15 mai pour faire une offre.

Il va sans dire que le marché de YellowHeart semble prêt à accueillir un nombre important d’enchères et de ventes de NFT liées à la musique à l’avenir, compte tenu de la présence considérable des actifs numériques dans l’industrie. Sur ce front, le fondateur et PDG de YellowHeart, Josh Katz, a noté qu ‘«il y a eu une ruée vers l’or massive au cours des derniers mois, avec de nouvelles entreprises dans l’espace lancées presque quotidiennement», mais son équipe a travaillé «sans relâche pour lancer notre marché NFT pour sur trois ans. »

La société, âgée de quatre ans, acceptera à la fois les paiements par carte de crédit et en crypto-monnaie des clients, qui auront la chance d’acquérir des NFT contenant des “pistes qui n’ont jamais été commercialisées”, en plus du contenu “jamais vu auparavant” du Plantation, Floride, tournée de vengeance de 26 arrêts pour les autochtones.

Enfin, en ce qui concerne les nuances de la vente aux enchères NFT, YellowHeart a l’intention de «faire don des bénéfices de la collection à la XXXFoundation, une organisation à but non lucratif que le directeur du rappeur, Solomon, et sa mère, Cléopâtre Bernard, a créée après son décès. Cet OSBL est une extension du Helping Hand Challenge que XXXTentacion a dirigé et qui «visait à soutenir les enfants en famille d’accueil et les personnes vivant dans des foyers de groupe».

S’adressant à la vente aux enchères de NFT qui approche rapidement dans un communiqué, Solomon Sounds, le directeur du domaine de XXXTentacion, a déclaré: «La chose la plus importante pour moi depuis le décès de X est de développer et de protéger son héritage. Les NFT devenant un outil si important pour les artistes, c’est formidable d’avoir l’opportunité d’étendre l’héritage de X dans l’espace numérique où il peut être partagé et apprécié par ses fans actuels et futurs.

Fin mars, la start-up de NFT Open Sea a levé 23 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par A16z Crypto, une division d’Andreessen Horowitz – bien qu’Action Bronson, dans une apparition sur The Joe Rogan Experience environ un mois plus tard, ait demandé une explication claire des NFT. «nuances.

Par ailleurs, Death Row Records – que l’agence Harry Fox et le propriétaire de SESAC The Blackstone Group ont acquis dans le cadre de son achat de 385 millions de dollars de l’eOne Music de Hasbro – a publié plusieurs NFT de plusieurs milliers de dollars.

Dans d’autres nouvelles sur les crypto-monnaies, le Dr Luke’s Prescription Songs a annoncé au début du mois dernier qu’il offrirait aux auteurs-compositeurs la possibilité de recevoir leurs redevances en Bitcoin à l’avenir. Toujours en avril, Nas a gagné 40 millions de dollars sur un investissement de huit ans que ses partenaires QueensBridge Venture ont réalisé dans la plate-forme d’échange de crypto-monnaie Coinbase.