Les chansons sur ordonnance du Dr Luke paieront les auteurs-compositeurs en Bitcoin

La société d’édition Dr Luke’s Prescription Songs a annoncé que ses auteurs-compositeurs auront la possibilité de recevoir leurs redevances en Bitcoin à l’avenir.

Prescription Songs et le Dr Luke (nom complet Lukasz Sebastian Gottwald) ont annoncé le déploiement de l’option de paiement par crypto-monnaie ce matin. De plus, la société d’édition – l’une des deux entités appartenant au Dr Luke, 47 ans, l’autre étant Kasz Money Publishing – a déclaré sur les réseaux sociaux: «Prescription Songs EST la première grande société de musique à proposer le paiement en Bitcoin! «

Et le Dr Luke, qui poursuit toujours une action en justice contre Kesha, a abordé le développement lié au paiement dans une déclaration largement diffusée, relayant: «Prescription Songs a toujours été un leader de l’industrie fournissant les meilleurs services à nos auteurs-compositeurs, producteurs et artistes.

«Certains de nos créateurs nous ont demandé d’être payés en Bitcoin, nous voulions donc prendre une longueur d’avance et fournir ce service. BitPay est une telle puissance en Bitcoin. Je suis ravi de travailler avec eux dans le domaine de la musique », a conclu le natif de Providence, dans le Rhode Island.

Bien qu’il reste à voir à quel point l’option sera populaire – Prescription Songs ne semble pas avoir de site Web dédié, mais répertorie des professionnels tels que Doja Cat et Lil Bibby sur son image de bannière Twitter – cette décision semble indiquer le pivot plus large de l’industrie de la musique vers les devises et les actifs numériques, en mettant l’accent sur les jetons non fongibles (NFT).

Certes, DJ 3LAU a établi le mois dernier un record en générant 11,6 millions de dollars grâce à la vente de 33 NFT, tandis que Kings of Leon est devenu le premier groupe à sortir un album en tant que jeton non fongible, gagnant près de 2 millions de dollars dans le processus. OpenSea, la start-up du marché NFT qui a accueilli la vente aux enchères du groupe de rock de 22 ans, a ensuite levé 23 millions de dollars lors d’une ronde de financement.

Par coïncidence, Jay-Z et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ont contribué 23 millions de dollars à un fonds de développement Bitcoin peu de temps avant que Dorsey’s Square n’achète le service de streaming Tidal du rappeur.

L’utilisateur de TikTok, qui a acquis une notoriété commerciale après avoir enregistré une vidéo relaxante sur « Dreams » de Fleetwood Mac, profite également de l’engouement pour la NFT – bien que sans le soutien direct du groupe, qui se prépare à sortir une « édition super deluxe » de presque 100 $ de Fleetwood Mac Live ce mois-ci.

Enfin, voici un examen approfondi des jetons non fongibles, ainsi qu’une analyse distincte (mais tout aussi détaillée) de ce que les musiciens doivent savoir sur la façon de gagner de l’argent dans le métaverse, avec un accent principal sur la capitalisation de la tendance à court terme. terme afin de préparer le terrain pour de plus grands succès dans les mois et les années à venir.