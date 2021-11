Les chanteurs de Lamb Of God et Devildriver investissent dans une crypto-monnaie à vocation caritative

Chanteurs de métal Dez Fafara et D. Randall Blythe respectez la maxime de « mettre votre argent là où est votre bouche » avec Chakra Coin, une nouvelle crypto-monnaie conçue pour favoriser la communauté et investir dans des causes caritatives.

Amis de longue date, les deux chanteurs ont remporté des disques d’or avec leurs groupes respectifs et partagent un engagement indéfectible envers l’intégrité artistique, avec une vision et une attitude progressistes envers le monde qui les entoure. Bien qu’il s’agisse d’un jeton déflationniste permettant de générer des revenus passifs, l’équipe de base de Chakra Coin s’engage à reverser une partie des bénéfices à diverses causes et espère encourager toute la communauté à faire de même.

« Je crois en Chakra Coin », explique Fafara, mieux connu comme le leader de DIABLE CONDUCTEUR et CHAMBRE À CHARBON et co-fondateur de La gestion Oracle, représentant des titans de la musique extrême comme BERCEAU DE LA CROISSANCE et JINJER. « Nous avons commencé cette entreprise pour créer une communauté de redonner et de payer en avant. Je ferai un don partiel à plusieurs organisations caritatives. J’espère que tous ceux qui participent à Chakra Coin feront de même, créant un monde meilleur et une existence plus cohésive pour toutes les personnes impliquées. »

Chakra Coin est un jeton mème décentralisé et déflationniste. Il est similaire à Shiba Inu, Safemoon et d’autres crypto-monnaies qui ont pris d’assaut l’écosystème financier mondial après que les premiers utilisateurs de ces jetons aient vu leur valeur monter en flèche dans un laps de temps relativement court. Chakra Coin combine un rendement rentable générant DeFi et une réserve de valeur sûre, une crypto-monnaie sans gaz, sans friction ni frontières. Son objectif perturbateur déclaré est de contribuer à l’instauration d’un niveau de vie économique plus juste. Chakra Coin est également un jeton entièrement détenu par la communauté.

« Le potentiel de la technologie blockchain, y compris DeFi et les crypto-monnaies, pour créer un système plus équitable de répartition des richesses m’intrigue énormément », propose Blythe. « J’espère qu’être impliqué au rez-de-chaussée avec une communauté de crypto-monnaie qui détient une composante caritative comme l’un de ses principaux locataires sera un petit pas vers la création d’un système économique plus juste et plus altruiste pour tout le monde. »

Blythele groupe, AGNEAU DE DIEU, a gagné cinq Grammy nominations sur huit albums studio. AGNEAU DE DIEU tournée avec METALLIQUE, TUEUR et NŒUD COULANT alors qu’ils montaient au sommet des groupes de métal modernes; ils ont récemment terminé une tournée américaine en tête d’affiche avec MEGADETH. Blythe est également un photographe accompli et un auteur à succès. En plus de partager des étapes ensemble, Blythe et Fafara sont partenaires dans le SunCult marque de vêtements de surf.

Les deux s’empressent de souligner qu’ils ne sont pas des conseillers financiers et encouragent leurs amis, leurs pairs et leurs fans à mener leurs propres consultations avec des conseillers qualifiés sur Chakra Coin ou sur tout investissement. À l’heure actuelle, les crypto-monnaies sont encore très volatiles et personne ne devrait investir de l’argent qu’il ne peut se permettre de perdre dans un quelconque actif, crypto-monnaie ou autre.

« Dogecoin, Shiba Inu, Safemoon et tout ce qui se passe avec les crypto-monnaies est extrêmement excitant », ajoute Fafara. « J’espère que Chakra Coin encouragera les autres à partager la richesse avec les moins fortunés. »

