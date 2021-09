les chapeaux seau et les jeans mom sont les plus recherchés de la mode

D’autres vêtements qui ont du succès sur Internet sont les chapeaux de camionneur et les robes à enfiler. Au moins, la robe en satin restera à la mode. La recherche de pinces à cheveux a également augmenté, en plus des chaussures à plateforme et des jeans mom. Alors préparez votre bottes à plateforme noires pour cet automne hiver car ils seront plus chauds que jamais.

– (Photo : @vecoolstyle)

Le rapport montrait également les marques les plus recherchées de la génération Z. La liste place la marque de fast fashion Edikted en première place, suivie par Cider, la marque australienne Verge Girl, ainsi que Adika et Victoria’s Secret.