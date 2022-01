Vous n’avez pas besoin d’être un économiste pour apprécier le chaos qui s’est déroulé pendant les heures supplémentaires entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles lors du Sunday Night Football.

Les enjeux étaient suffisamment clairs pour que tout le monde comprenne : le vainqueur du match s’est qualifié pour les séries éliminatoires, le perdant ne l’a pas fait. Les deux pourraient avancer s’ils jouaient à égalité. C’est exactement là que les deux rivaux de l’AFC West se sont retrouvés après quatre quarts et se sont noués à 29-29. C’est aussi exactement là où les économistes fans de football se sont retrouvés complètement collés à l’action.

La période d’heures supplémentaires a présenté à la NFL son propre dilemme du prisonnier, un exercice classique de théorie des jeux. Voici une introduction très rapide (de quelqu’un qui a suivi trois cours entiers d’Econ à l’université il y a dix ans) :

Deux personnes sont arrêtées pour un crime à la fois commis et placées dans des pièces séparées. Si aucun des deux ne coopère avec la police, un manque de preuves les libérera. Si l’un se retourne contre l’autre, le vif d’or sera libéré et l’autre ira en prison. Si les deux se retournent, les deux vont en prison pour des peines plus courtes.

Dimanche, nous avons échangé de la prison contre des places pour les séries éliminatoires, des chambres séparées pour les équipes de touche adverses et des prisonniers pour Brandon Staley et Rich Bisaccia – bien que vous puissiez dire que les Steelers étaient les seuls prisonniers ici, car une égalité les empêchait de participer aux séries éliminatoires.

Les deux équipes ont marqué des buts sur le terrain lors de leur première possession en prolongation jusqu’à ce que les Raiders soient prêts à manquer le temps et à envoyer les deux équipes en séries éliminatoires. Même après avoir atteint le milieu de terrain avant l’avertissement de deux minutes, Las Vegas semblait prêt à faire le tour jusqu’à ce que le chronomètre atteigne des zéros.

Mais les Raiders ne pouvaient toujours pas savoir ce que les Chargers pensaient du côté opposé du terrain. Le dilemme battait son plein. Un temps mort de Los Angeles avec 38 secondes restantes déciderait qui rentrerait à la maison et qui se rendrait aux éliminatoires.

Même si LA essayait juste de mettre en place sa défense, une décision prise par intérêt personnel a amené les Raiders à réagir de la même manière. Las Vegas a couru pour un premier essai hors du temps mort et a inscrit un panier de 47 verges pour la victoire.

Bisaccia l’a confirmé après la victoire (h/t Pro Football Talk):

«Nous en parlions certainement en marge. Nous voulions voir s’ils allaient prendre un temps mort ou non sur cette course. Ils ne l’ont pas fait, alors nous avons pensé qu’ils pensaient la même chose. Et puis nous avons lancé la course là-bas et nous avons donné une chance de frapper le panier pour le gagner. Donc, nous en parlions certainement.

Au cours de son interview d’après-match sur NBC, le quart des Raiders Derek Carr a également déclaré que l’appel du temps mort avait changé leur façon de penser.

Dès que Staley a appelé le temps mort, Vegas avait l’indicateur dont il avait besoin pour prendre le contrôle du dilemme. C’était une notion qu’Andrew Beaton du Wall Street Journal avait explorée avant le coup d’envoi du match. Le consensus semblait être que le manque de confiance entre les deux acteurs conduirait à faire prévaloir l’intérêt personnel.

« Il y a trop de risques que le deuxième entraîneur ne rende pas la pareille », a déclaré à Beaton David McAdams, professeur d’économie à la Duke’s Fuqua School of Business.

S’il y avait la moindre inquiétude quant à savoir si Staley accepterait ou non une égalité, le délai d’attente a fourni toutes les preuves dont les Raiders avaient besoin pour abandonner le plan et se sauver. Cela a également permis aux paris sportifs d’économiser plus d’un milliard de dollars de gains avec un certain nombre de parieurs pariant sur une égalité.

La situation n’est pas unique à la NFL, au football ou même au football américain. Le dilemme d’un prisonnier est apparu lors d’un match de Coupe du monde de la FIFA 1982 entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche, tristement connu sous le nom de La disgrâce de Gijón, les équipes s’assurant qu’elles passeraient au tour suivant.

La télé-réalité revient souvent sur le dilemme du prisonnier comme un moyen garanti de provoquer un drame. La saison la plus récente de Survivor l’a utilisé pour créer un certain nombre de scénarios fascinants.

C’est également l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses ligues obligent toutes les équipes à commencer leur dernier match de la saison exactement au même moment. Si les Chargers et les Raiders jouaient en même temps que les Colts et les Jaguars, il y a beaucoup moins de chances que les équipes envisagent même de jouer pour une égalité (désactiver les tableaux de bord de la ligue à l’intérieur des stades réduirait cela à près de zéro pour cent).

Pour The Win, Andrew Joseph a présenté un plan très simple pour que la NFL le fasse tout en gardant un maximum de téléspectateurs.

À tout le moins, les équipes voudront peut-être envisager d’ajouter des économistes à leur personnel d’entraîneurs, même si cela n’aurait peut-être pas aidé les Chargers de toute façon.