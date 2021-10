Les chargeurs Anker MagGo font leurs débuts avec six nouveaux accessoires iPhone

Aujourd’hui, Anker étend sa gamme d’accessoires pour iPhone 13 avec une nouvelle collection d’équipements MagSafe. En entrant sous le nouveau parapluie MagGo, la gamme Anker arrive avec six façons différentes de compléter l’un des derniers smartphones d’Apple, à la fois à la maison et en déplacement.

Anker lance six nouveaux accessoires MagGo MagSafe

La semaine dernière, nous avons vu Anker rafraîchir l’un de ses supports MagSafe populaires avec une station d’accueil Apple Watch, mais maintenant la marque a quelque chose d’un peu plus ambitieux pour son dernier lancement. Dans sa nouvelle gamme MagGo, Anker propose six accessoires différents pour compléter votre iPhone 13 au bureau, en voiture ou en déplacement.

Le plus excitant de ces nouveaux débuts, à mon avis, revient au support de batterie Anker MagGo, qui arrive comme la prochaine itération de la populaire banque d’alimentation MagSafe de la marque qui est déjà sur le marché. Cette nouvelle itération arrive avec une grande partie des mêmes spécifications de charge magnétique sans fil à 7,5 W ainsi que la même capacité de 5 000 mAh. Là où il mélange les choses, c’est la conception même, offrant un support dépliable qui peut soutenir votre iPhone 13 pendant le chargement.

Disponible dans l’une des cinq couleurs, dont le bleu brumeux, le gris interstellaire, le blanc dolomite, le violet lilas et le vert bourgeons, le nouveau support de batterie Anker MagGo est proposé au prix de 59,99 $. Il est désormais disponible chez Anker, ainsi que dans la vitrine officielle de la marque Amazon.

Se penchant encore plus sur le facteur de forme du support, la gamme MagGo d’Anker fait également son entrée avec un nouveau support MagSafe convertible qui sert également de batterie. Le nouveau chargeur détachable Anker MagGo est livré avec un design 2 en 1 qui vous permet de faire le plein de votre iPhone au bureau ou sur la table de chevet avec MagSafe, tout en ayant également la possibilité de retirer la banque d’alimentation intégrée pour recharger sur le- aller. Du point de vue des spécifications, il a les mêmes caractéristiques que le support de batterie MagGo.

Arrivant dans les mêmes cinq couleurs que le reste de la gamme, cet accessoire MagGo coûte 119,99 $ et sera disponible à l’achat plus tard cette année en décembre.

Pour charger exclusivement à la maison, Anker propose également l’une de ses offres les plus polyvalentes qui rejoignent la gamme MagGo avec sa station de charge MagSafe. La conception sphérique abrite un tampon magnétique standard de 7,5 W d’un côté, avec une série de ports supplémentaires de l’autre. Allant d’une paire de ports USB-C à deux prises USB-A et trois prises secteur, cela offre à votre configuration un moyen simplifié d’alimenter tout l’équipement du poste de travail.

Toutes ces prouesses de charge vous coûteront 99,99 $ direct d’Anker. Également disponible sur Amazon. Vous pouvez désormais acheter la station de charge Anker MagGo dans l’une des trois couleurs, dont le bleu brumeux, le gris interstellaire et le blanc dolomite.

En ce qui concerne un moyen plus rationalisé de faire le plein à la maison, Anker dispose également d’un chargeur unique de la taille d’une canette de soda entrant également dans la gamme MagGo. Le chargeur Anker MagGo 2 en 1 est livré avec un coussin magnétique principal de 7,5 W qui peut être retourné pour révéler un coussin secondaire de 5 W en dessous pour compléter un iPhone et des AirPod en même temps. Vous trouverez quatre options de couleurs différentes disponibles au 79,99 $ étiquette de prix directement d’Anker et sur Amazon.

Pour compléter la gamme Anker MagGo, il existe deux accessoires supplémentaires, dont son dernier support de charge de voiture et une poignée annulaire. Les deux sont désormais également disponibles et entrez avec 69,99 $ et 15,99 $ étiquettes de prix, respectivement.

