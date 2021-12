Les chargeurs Anker MagSafe voient la vente Gold Box à partir de 12 $, plus

Toutes les meilleures offres de mardi sont désormais mises en vedette par une nouvelle vente Gold Box de chargeurs Anker MagSafe de 12 $ chez Amazon. C’est à côté de l’un des meilleurs prix de la saison des vacances sur HomePod mini à $76. De plus, cette vente Philips Hue en cours. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez sur les chargeurs Anker MagSafe et plus à partir de 12 $

La vitrine officielle d’Anker sur Amazon prend jusqu’à 36% de réduction une sélection de ses derniers accessoires de charge. Allant des nouvelles versions de MagGo aux adaptateurs USB-C GaN et plus, la nouvelle banque d’alimentation MagGo 5000mAh MagSafe d’Anker ouvre la voie à 45 $. En tant que toute première remise que nous avons vue, l’offre d’aujourd’hui représente 25 % d’économies par rapport au prix habituel de 60 $ et constitue un nouveau plus bas historique.

Offrant la compatibilité MagSafe avec les derniers iPhone 13 et iPhone 12, vous recherchez une banque d’alimentation portable qui peut s’enclencher magnétiquement à l’arrière de votre appareil. Il contient une batterie interne de 5 000 mAh et peut être ravitaillé via USB-C, en plus de l’inclusion inédite d’un support dépliable. Vous pouvez tout savoir à ce sujet dans notre revue Testé avec 9to5Toys, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

HomePod mini atteint 76 $

Target propose l’Apple HomePod mini en noir ou blanc de 76 $. Cela correspond ou bat notre mention précédente de l’événement de magasinage Black Friday et marque certains des meilleurs prix à ce jour.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blancs ou noirs, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Découvrez notre couverture de plus près.

Lancement de la vente reconditionnée de Philips Hue

Woot propose une remise sur une sélection d’éclairages intelligents et d’accessoires Philips Hue certifiés et remis à neuf à partir de 18 $. Tout au long de la vente, vous trouverez une collection de remises rares sur les dernières nouveautés de Philips Hue, allant de ses ampoules standard White et Color Ambiance aux nouvelles offres de filaments et plus encore. Cela s’ajoute à de nombreuses façons d’apporter un éclairage d’accentuation dans votre maison, des bandes lumineuses extérieures pour égayer le patio aux ensembles de polarisation de la télévision pour des soirées cinéma plus immersives. Achetez tout ici.

