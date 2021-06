Les chargeurs Anker Nano II GaN arrivent avec des conceptions compactes

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez l’intégralité de notre guide pour connaître toutes les dernières critiques et exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

L’arrivée des chargeurs au nitrure de gallium a réduit les adaptateurs muraux USB-C en des offres qui pourraient tenir dans la paume de votre main, et maintenant, les dernières versions de GaN II cherchent à offrir des mises à niveau encore plus compactes à votre transport quotidien. Les dernières versions d’Anker arrivent avec exactement cet accent précis, cherchant à mettre fin aux compromis sur un transport léger et des fonctionnalités haut de gamme. Mais les facteurs de forme ultra-compacts de la nouvelle gamme Anker Nano II font-ils réellement une différence à ce stade ? C’est ce à quoi semble répondre notre dernier Testé avec 9to5Toys. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Pratique avec les nouveaux chargeurs Anker Nano II

Les derniers ajouts à la liste toujours croissante de chargeurs d’Anker arrivent avec la nouvelle collection Nano II, une série de trois offres imprégnées de la technologie GaN II. Bien que vous trouviez en grande partie la même charge USB-C que les autres modèles sur le marché, ces nouvelles versions se démarquent avec certaines des empreintes les plus petites du marché pour la puissance qu’elles sont capables de fournir.

Les choses démarrent avec le 30W Anker Nano II, qui arbore une conception de prise non pliable et est le plus petit du lot. C’est aussi le plus abordable de la collection, avec un pointage à $29.99. À partir de là, Anker propose deux offres plus importantes qui passent à des sorties de 45 W et 65 W tout en incorporant une prise pliable pour plus de commodité lors de vos déplacements. Vous envisagez des étiquettes de prix légèrement plus élevées pour les améliorations, avec 35,99 $ et $39.99 étiquettes de prix, respectivement.

Voici un aperçu des spécifications :

Jetez vos vieilles briques de puissance. Anker Nano II a la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement votre téléphone, tablette et ordinateur portable USB-C à partir d’un seul petit chargeur.Chargez un MacBook Air 2020 en moins de 2 heures, un MacBook Pro 13 “à pleine vitesse, un iPhone 12 up jusqu’à 3 fois plus rapide qu’avec un chargeur 5 W d’origine, et chargez les derniers téléphones Samsung à pleine vitesse avec Samsung Super Fast Charging. À 58 % plus petit qu’un chargeur USB-C d’origine 61 W, et avec une prise pliable, Anker Nano II prend moins d’espace tout en vous offrant autant de puissance. Avec une augmentation de 100 % de la fréquence de fonctionnement, une conception empilée innovante et une structure de carte de circuit améliorée, la technologie GaN II rend notre dernier chargeur plus petit sans sacrifier une baisse de puissance.

Le point de vue de 9to5Toys :

Les derniers chargeurs d’Anker ont été lancés à la fin du mois dernier avec la promesse de toujours fournir suffisamment de jus pour faire le plein d’une variété d’appareils tout en emballant des modèles encore plus petits. Et après avoir essayé les trois offres Anker Nano II, il est sûr de dire que cette affirmation a été satisfaite.

Bien que les tailles varient selon les trois versions, la seule chose qui reste cohérente est à quel point elles sont minuscules par rapport aux chargeurs comparables sur le marché. La meilleure façon de dire à quel point le chargeur d’entrée de gamme 30 W est petit est de le comparer à l’ancien adaptateur 5 W d’Apple, qui était un aliment de base dans les boîtiers iPhone pendant un certain temps. Bien qu’ils soient presque de la même taille, vous constatez une différence notable dans les capacités de charge.

Les différences continuent d’être tout aussi stupéfiantes en comparant le reste de la gamme Anker Nano II à d’autres chargeurs Apple. L’offre phare de 65 W parvient à offrir une empreinte beaucoup plus petite grâce à la technologie GaN par rapport à l’offre entièrement blanche, qui est non seulement beaucoup plus grande mais aussi nettement plus chère.

En parlant de l’angle des prix, cela ajoute encore une autre couche d’éloges au mélange. Parmi le marché tiers des chargeurs, Anker est l’une des offres les plus premium en termes de coût et de fonctionnalités. En comparaison, les accessoires de la marque sont encore bien en deçà de ce que Apple charge actuellement pour un adaptateur mural USB-C de 30 W, sans parler de l’un des modèles haut de gamme.

Avec la nouvelle gamme Anker Nano II à partir de 30 $, il y a beaucoup de valeur pour toujours obtenir un chargeur fiable avec des vitesses de pointe sans avoir à débourser une prime lorsque la facture arrive.

Ainsi, quel que soit le modèle qui convient à votre configuration de transport quotidienne ou de charge à domicile, ceux-ci deviendront certainement un incontournable en fonction de leur compacité. Après un long week-end à la plage où j’ai emballé assez légèrement dans le département technique, avoir un seul chargeur de 65 W aussi petit que l’Anker Nano II était vraiment pratique.

Le seul véritable inconvénient de la gamme à l’heure actuelle est que les propriétaires de MacBook Pro 16 pouces devront attendre qu’un modèle de 100 W rejoigne la collection Anker Nano II afin que nous ayons vraiment un seul chargeur pouvant alimenter toute une configuration. Mais pour tout le monde, l’intérêt de pouvoir disposer d’un seul adaptateur mural suffisamment polyvalent pour tout alimenter, d’un MacBook Pro à un iPhone, ne peut certainement pas être sous-estimé dans un format aussi petit.

