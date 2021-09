Les chargeurs Anker Nano Pro 20W USB-C font leurs débuts en quatre couleurs

Aujourd’hui, Anker étend sa gamme de chargeurs USB-C avec certaines de ses offres les plus colorées et compactes à ce jour. Offrant 20 W de puissance USB-C PD dans un design compact, les nouveaux chargeurs Anker Nano Pro sont disponibles en quatre couleurs uniques. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur les nouvelles versions et un aperçu pratique de ce à quoi s’attendre.

Anker lance un nouveau chargeur Nano Pro USB-C

Après avoir vu Anker se lancer du côté GaN II des chargeurs USB-C plus tôt cette année, la marque est maintenant de retour pour proposer des offres encore plus abordables juste avant qu’Apple n’abandonne les derniers combinés iPhone. Arrivant avec des sorties de 20 W et un design ultra-compact, les nouveaux chargeurs Anker Nano Pro USB-C peuvent tenir dans la paume de votre main.

L’un des aspects les plus convaincants de mon livre sont les quatre couleurs différentes des nouvelles versions. Vous pourrez choisir entre Arctic White, Black Ice, Cool Lavender et Glacier Blue, chacune ayant le même facteur de forme. en dehors de recevoir une nouvelle couche de peinture.

Désormais disponible à l’achat, le nouveau chargeur Anker Nano Pro peut être récupéré sur Amazon. Entrer avec un 19,99 $ étiquette de prix, c’est l’une des offres les plus convaincantes sur le marché compte tenu du facteur de forme et de la puissance de sortie.

Le point de vue de 9to5Toys :

Je suis depuis longtemps un partisan de l’écurie de chargeurs d’Anker, et si mes précédents cris sur les toits dans les critiques précédentes n’ont pas été un indicateur suffisant, je le répéterai. Les versions précédentes ont été un incontournable pour mon transport quotidien, et ses derniers débuts ont en grande partie le même statut.

Anker m’a envoyé les quatre nouveaux chargeurs Nano Pro USB-C la semaine dernière pour que je les vérifie, et je dois dire que je suis assez impressionné même par les normes précédentes. Toutes les couleurs semblent assez attrayantes et offrent une variété notable parmi une mer d’offres noires ou blanches plus ennuyeuses. Bien que je doive dire, la version à finition miroir est facilement un point culminant si les alternatives plus colorées n’attirent pas votre attention en premier.

Bien sûr, les prouesses de charge sont exactement ce que vous attendez de la marque. Pour compléter l’accent mis sur l’iPhone, 20 W est plus que suffisant pour faire le plein d’un combiné de la série 12 et sera probablement le même pour l’iPhone 13. Sans oublier qu’il peut également gérer pleinement les besoins en énergie d’un chargeur MagSafe.

Avec les nouveaux iPhones au coin de la rue, qui continueront probablement le précédent de l’année dernière d’abandonner les chargeurs inclus, ceux-ci seront en haut de ma liste de recommandations pour ceux qui ont besoin d’un nouvel adaptateur. Si les spécifications de charge n’étaient pas suffisantes, le fait que vous puissiez probablement associer la couleur de votre combiné préféré avec un adaptateur mural assorti semble être une solution facile à utiliser. 20 $ point de prix.

