Les chargeurs font le point sur la santé de Donald Parham Jr. qui a été hospitalisé lors d’un match de football jeudi soir

Les Chargers de Los Angeles viennent de faire le point sur l’ailier rapproché Donald Parham Jr. qui a été hospitalisé lors du match de football du jeudi soir contre les Chiefs de Kansas City. Vendredi, l’équipe a annoncé que Parham avait reçu un diagnostic de commotion cérébrale après avoir passé la nuit au UCLA Harbor Medical Center. Il sortira probablement de l’hôpital plus tard dans la journée.

Parham a été envoyé à l’hôpital après avoir semblé perdre connaissance lorsque sa tête a heurté le sol alors qu’il tentait d’attraper une passe au premier quart. « C’est le côté difficile du sport professionnel », a déclaré l’entraîneur des Chargers Brandon Staley après la défaite 34-28 en prolongation, selon ESPN. « Chaque fois que vous voyez cela en direct et que vous en êtes proche, cela vous affecte. Mais en même temps, vous savez, nous essayons de jouer pour lui le reste du chemin, et c’est ce que nos gars ont fait ce soir. Ils l’a mis sur la ligne et a joué une baleine d’un jeu pour lui. «

Vous ne savez pas pourquoi ils ont zoomé sur le visage de Donald Parham alors qu’il gisait inconscient ? J’espère qu’il va bien. Cela avait l’air vraiment mauvais. #Chargeurs #Chefspic.twitter.com/w5HTaCfczL – . (@_CoronaLime_) 17 décembre 2021

Parham tentait d’attraper une passe du quart Justin Herbert à l’arrière de la zone des buts lors d’un match de quatrième et de but. Cependant, il a laissé tomber le ballon lorsque l’arrière de sa tête a percuté le sol. Un coéquipier des Chargers a tenté de déplacer Parham, qui avait la bouche ouverte et les yeux fermés. Les entraîneurs et le personnel médical se sont occupés de Parham et ont retiré le masque facial de son casque avant de le placer sur le panneau arrière.

« J’espère juste le meilleur. Parham a été un coéquipier incroyable et un ami incroyable. Il a été gentil avec tout le monde dans ce vestiaire, et tout le monde l’aime », a déclaré Herbert, selon ESPN. « De toute évidence, c’est incroyablement difficile de le voir sur le terrain. Mais il est dur. C’est un combattant, et nous devons juste prier pour lui et espérer pour lui, et j’espère qu’il est prêt à partir. «

Parham, 24 ans, a signé avec les Chargers l’an dernier. Il a disputé 13 matchs lors de sa première saison avec l’équipe et a capté 10 passes pour 159 verges et trois touchés. En 14 matchs cette saison, Parham a capté 20 passes pour 190 verges et trois touchés. Il a initialement signé avec les Lions de Detroit en 2019 en tant qu’agent libre non repêché de Stetson. Parham a également passé l’équipe de football de Washington avant de rejoindre les Dallas Renegades de la XFL.