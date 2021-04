Les chargeurs GaN font leur chemin: dois-je en acheter un?

Un geste que nous effectuons pratiquement tous les jours est de recharger notre mobile ou notre tablette. Et comment nous le faisons et quel type de chargeur nous utilisons auront des résultats différents. Que se passe-t-il lorsque vous utilisez des chargeurs de mauvaise qualité? Eh bien, même la charge n’est pas aussi rapide qu’elle le devrait et que votre sécurité est mise en danger. Les chargeurs GaN nouvelle génération Ils offrent un avantage fondamental dont vous devez tenir compte.

Pourquoi les chargeurs GaN sont-ils spéciaux?

GaN est un composé appelé Nitrure de gallium et qu’il s’agit d’une alternative au silicium. Le principal avantage de ce type de chargeurs est qu’ils sont plus efficaces et dissipent beaucoup mieux la chaleur. Avec cela, la détérioration des composants est évitée et la sécurité est gagnée. Combien de fois vous êtes-vous presque brûlé en retirant le chargeur? Autrement dit, si le nitrure de gallium est valable pour quelque chose, c’est parce que transférer plus d’électricité en moins de temps, en même temps que le chargeur lui-même est celui qui surveille la charge.

Actuellement, certaines marques proposent déjà des chargeurs GaN avec leurs appareils, comme le fait Xiaomi avec le M11 international, ou comment Apple compte faire à l’avenir, ce qui permettrait de réduire sa taille. C’est le pari de tous les fabricants, un mouvement que des marques comme Ugreen, ou Belkin ont déjà entamé.

Puis-je acheter un chargeur GaN maintenant?

Oui, sur Amazon vous avez plusieurs modèles à votre disposition. Le meilleur de tous est que la gamme actuelle est celle des appareils qui disposent de plusieurs ports, USB-A et USB-C, afin de répondre aux besoins de charge de tous vos appareils. Il faut garder à l’esprit que ce type de chargeurs, en raison de l’utilisation de cette technologie innovante, ils ne sont pas très bon marché. Il est vrai que nous sommes habitués à payer moins, mais rappelez-vous que la sécurité n’a pas de prix et qu’au fur et à mesure qu’ils deviendront populaires, leur prix baissera probablement.

Chargeur Ugreen 65W

Ce fabricant a lancé un chargeur équipé de 4 ports qui est vraiment efficace, qui donne une très bonne réponse et qui a un transfert de charge très efficace. Pouvoir charger 4 appareils en même temps sans que l’appareil ne chauffe est toujours une bonne option. Son prix est d’environ 50 euros, mais le constructeur appliquez maintenant un bon de réduction de 5 €.

AUKEY Omnia USB C 65W

Aukey fait un très bon pari avec ce chargeur, disponible en noir ou en blanc. Il a une entrée standard et USB-C, offrant 65 W si nous chargeons un seul appareil, réduisant à 45 W si nous utilisons les deux ports en même temps. son le prix est de 39 €, il est très pratique et ne prend pas trop de place.

Rappelez-vous, la technologie qui utilise ce matériau, aspect vitreux, ce sera la norme qui sera intégrée prochainement dans nos chargeurs domestiques.