Les charmes d’Anastasia Kvitko sont presque tombés de son haut rouge

Anastasia Kvitko exhibe ses charmes noués avec des bretelles rouges | Instagram

Une fois de plus le charmes énormes par Anastasia Kvitko a fait une grande impression sur ses fans et maintenant elle les portait plus que jamais, ceci grâce à un haut à bretelles rouge attaché qui les a fait se démarquer immédiatement.

Elle est belle maquette D’origine russe devenue une célébrité dans son pays, elle en a conquis des millions grâce à sa silhouette ronde, qui pourrait bien être le type de corps qui est aujourd’hui le plus désiré par les hommes et les femmes.

C’est pourquoi certains internautes ont baptisé Anastasia Kvitko comme la Russe Kim Kardashian, un nom qui lui va à merveille, grâce à ses énormes courbes.

A cette occasion, la femme d’affaires coquette vous ravira avec une image partagée par ses propres admirateurs, où elle pose en haut rouge et une paire de leggings noirs, depuis une petite terrasse dans un immeuble extrêmement haut.

Toute tenue que porte Anastasia Kvitko la mettra immédiatement en valeur | Instagram anastasiya_kvitko

Le haut que portait cette beauté était une paire de bretelles qui se nouaient sur le devant, en plein milieu de ses énormes charmes, laissant un nœud serré et étroit, laissant place à encore plus de montrer un peu de sa belle peau.

Kvitko porte généralement ce type de tenue en continu, la ou les personnes chargées de prendre ses photos doivent toujours être ravies de la voir poser avec des vêtements aussi minuscules.

L’une de ses dynamiques est de répondre à certaines questions de ses abonnés, dont l’une était apparemment extrêmement constante, était de savoir qui avait pris ses photos pour Instagram, auxquelles elle a répondu que ses amis n’avaient pas donné plus de détails.

C’est quelque chose qui a sans aucun doute toujours attiré l’attention des Anastasia KvitkoComme Demi Rose, elle est extrêmement réservée quand il s’agit de sa vie personnelle, on sait peu de choses sur le mannequin russe qui a conquis des millions avec ses courbes.

Sûrement pour cette raison, être si mystique est ce qui captive ses fans en plus de la silhouette parfaite évidente dont elle possède, le peu d’informations que l’on sait est qu’elle est née à Kaliningrad, en Russie et a déménagé aux États-Unis quand elle était une adolescent. .

Kvitko revendique continuellement ses différentes pièces dans des endroits élégants avec des structures impressionnantes, comme les bâtiments les plus hauts et les plus frappants, il en va de même avec son beau manoir, dont on ne connaît précisément que certaines parties.