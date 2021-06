Les charpentiers combinent le nouveau et le nostalgique

Il est étrange de penser à une époque avant que la nostalgie ne soit une industrie à temps plein. Mais ce n’est vraiment qu’au début des années 1970 que l’idée de remonter le temps s’est pleinement transformée en proposition commerciale, en musique et dans tous les arts. Les charpentiers, avec leur doigt sur le pouls de l’évolution de la mode pop comme toujours, ont été l’un des premiers actes à identifier le nouvel appétit pour la réminiscence affectueuse des temps passés. Ils ont brillamment combiné le passé et le présent avec leur cinquième album, Now & Then, qui est entré dans le palmarès Billboard Top LPs & Tape, au n°81, le 2 juin 1973.

Bien sûr, avec la créativité caractéristique de Karen et Richard Carpenter, ils n’ont pas simplement repris de vieilles chansons. Ils ont créé leur propre nostalgie avec une toute nouvelle composition, “Yesterday Once More”. Écrit par Richard avec John Bettis, il est sorti en single en même temps que l’album. La chanson célébrait le fait que les chansons que les frères et sœurs aimaient écouter à la radio lorsqu’ils étaient jeunes étaient “de retour, tout comme un ami perdu depuis longtemps”.

Le morceau est allé au n ° 2 du Hot 100, est devenu leur huitième n ° 1 en quatre ans sur le classement de l’écoute facile et a parcouru le monde, atteignant également la deuxième place au Royaume-Uni. C’était le parfait début du côté Then du LP, sur lequel les Carpenters se sont ensuite beaucoup amusés à refaire les chansons de leur jeunesse.

Avant cela, le côté Now les avait fait commencer par «Sing», le numéro écrit pour Sesame Street par l’écrivain Joe Raposo qui serait très couvert dans les années 1970 et 80. La même chose s’appliquait à Léon Russell‘s “This Masquerade”, dont l’interprétation du duo est devenue l’une des versions les plus appréciées.

Le compositeur britannique Johnny Pearson, connu là-bas comme le chef de l’orchestre qui a joué pendant des années sur l’institution de classement Top Of The Pops, a eu l’honneur d’avoir sa composition instrumentale “Heather” reprise pour Now & Then. Pearson avait connu un succès dans le Top 10 au Royaume-Uni au début de 1972 avec le thème instrumental télévisé de son orchestre «Sleepy Shores». La face supérieure de l’album des Carpenters est devenue nostalgique de leur version de Hank Williams‘ « Jambalaya (sur le bayou) », avant de terminer avec « I Can’t Make Music » du compositeur alors émergent du New Jersey Randy Edelman.

Joyaux pop et country

Après « Yesterday Once More », le duo nous replonge dans leur enfance en refaisant une ribambelle de tubes pop et country. Ils comprenaient la ballade de 1962 de Skeeter Davis “The End Of The World”, le classique “Da Doo Ron Ron” des Crystals de l’année suivante, et des joyaux pop intemporels comme “The Night Has A Thousand Eyes” et “Our Day Will Come. ” Il y avait même des clins d’œil à l’engouement pour le surf, car ils ont refait les garçons de la plage‘ “Plaisir, Plaisir, Plaisir” et le hit de Jan & Dean également co-écrit par Brian Wilson, “Dead Man’s Curve”.

Now & Then a ensuite atteint la position de pointe de plus en plus familière du groupe de n ° 2 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et aux Pays-Bas. Il s’est vendu à deux millions d’exemplaires en Amérique, un demi-million au Japon, et a contribué à consolider davantage la place des Carpenters en tant que maîtres de la pop contemporaine et nostalgique.

