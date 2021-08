les chars sont vulnérables aux drones

in

10/08/2021 à 10h02 CEST

SPORT.es

Les législateurs de la Chambre demandent à l’armée américaine des détails sur la façon dont vous prévoyez de protéger les véhicules blindés contre les attaques de drones. Plus précisément, le sous-comité des forces tactiques aériennes et terrestres veut savoir comment le service mettra en œuvre des systèmes de protection des véhicules (VPS) qui pourraient protéger les équipages des véhicules des drones.

Actuellement, flottes de chars, véhicules de combat d’infanterie, Strykers et autres Les véhicules blindés de l’armée manquent de défenses spécifiques contre les véhicules aériens sans pilote (UAV). Les drones sont rapidement devenus monnaie courante sur le champ de bataille, car les guérilleros et d’autres groupes ont adopté des drones et les ont utilisés pour attaquer des véhicules aussi gros que des chars de combat principaux.

La menace des drones contre les véhicules blindés est relativement nouvelle. Dans les années 2010, les armées ont utilisé des drones en Ukraine, en Libye, en Irak et en Syrie pour larguer des charges explosives primitives ou pour larguer des bombes de style kamikaze. En 2017, une attaque avec Un drone contre un dépôt de munitions ukrainien a détruit environ 1 milliard de dollars de munitions. Toujours en 2017, un drone de l’Etat islamique a largué un petit engin explosif sur un char de l’armée irakienne sans méfiance, tuant le commandant alors qu’il était exposé à l’extérieur de son écoutille. En janvier 2018, la base aérienne russe de Khmeimim dans le nord-ouest de la Syrie a été simultanément attaquée par un essaim de 13 drones à voilure fixe.