Les chasseurs de têtes du marketing numérique soulignent comment ces 3 marques battent les chances

En tant que chasseurs de têtes en marketing numérique, nous savons que toute lacune dans une stratégie marketing pourrait faire reculer une entreprise pendant des semaines, voire des mois. Vous devez vous assurer qu’ils disposent de toutes les ressources dont vous avez besoin pour être compétitif. Grâce à des recherches approfondies, MarketPro a trouvé quatre concepts clés communs qui ont fait une énorme différence pour les principaux leaders de l’industrie pendant la pandémie.

Vous devez comprendre votre marque, le service et l’expérience que vous fournissez, et comment

elle est perçue par les consommateurs.Vous devez vous assurer que vos initiatives commerciales sont axées sur la création de valeur de marque.Excellez dans ce que vos clients jugent essentiel.Enfin, mais surtout, vous devez comprendre comment vos clients évoluent. Non seulement en utilisant les commentaires des clients, mais aussi en tirant parti des informations d’autres services en contact avec les clients au sein de votre organisation et en prêtant attention à l’orientation de vos clients.

Bien que cela puisse sembler facile, la plupart des entreprises sont aux prises avec cela compte tenu des restrictions et des changements liés à la pandémie. En tant que principale société de recherche de cadres dirigeants en chef du numérique, nous avons décidé d’approfondir nos connaissances pour découvrir comment les meilleures entreprises ont utilisé ces quatre concepts pour créer une meilleure marque et gagner plus de parts de marché.

Le cabinet de recherche de cadres en chef du numérique met en évidence 3 marques qui ont excellé pendant la pandémie :

Banque Tesco

Comme la plupart des organisations, Tesco Bank s’est appuyée sur de nombreuses recherches en personne avant la pandémie. La pandémie les a obligés à reconsidérer leurs méthodes de recherche pour obtenir les informations souhaitées. Ils se sont tournés vers une plate-forme appelée UserTesting. Cela a permis à Tesco de comprendre ce que les clients pensent, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils disent en temps réel, à distance. Ces nouvelles informations leur ont fourni des outils qui leur ont permis de répondre aux préoccupations communes avant même que les clients ne le demandent. Désormais, leurs produits et services s’alignent plus efficacement sur les besoins de leurs nouveaux publics cibles. Dans l’ensemble, ils ont utilisé les quatre concepts des chasseurs de têtes du marketing numérique pour se démarquer de leurs concurrents et rester compétitifs tout au long de la pandémie.

Skyscanner

Pendant la pandémie, les voyages en avion ont été énormément touchés. Il y avait environ 1,8 milliard de passagers prenant des vols jusqu’en 2020, contre environ 4,5 milliards en 2019. Cela signifie qu’environ 92% des personnes n’ont pas pris l’avion par rapport à la même période en 2019. Cela a coûté 370 milliards de dollars à l’industrie selon l’Organisation de l’aviation civile internationale. .

L’équipe de Skyscanner n’a pas laissé cela détériorer sa motivation. Ils se sont rendu compte que même s’il y avait une baisse significative des vols, il y avait encore des gens qui volaient. En conséquence, ils ont mené des groupes de test de recherche virtuels pour mieux comprendre qui volait et pourquoi. Ils ont également commencé à parler à 20 voyageurs différents du monde entier toutes les deux semaines. En fin de compte, Skyscanner savait qui était son nouveau public cible, comment créer un message convaincant et quel type d’histoire de marque il souhaitait afficher.

Le sourire

Comme la plupart des dentistes, Smile Brands a dû fermer temporairement et n’accepter que les rendez-vous d’urgence. Même après la réouverture des cabinets dentaires, il y a eu un changement notable. Selon l’American Dental Association, le nombre de patients est toujours inférieur de 20% à la normale en raison de problèmes de santé et de sécurité. Marko Vujicic, économiste en chef de l’ADA, a déclaré : “environ 15 à 20 % des patients dentaires réguliers disent qu’ils ne retourneront pas chez le dentiste tant qu’il n’y aura pas de vaccin ou de traitement éprouvé”.

Cela n’a pas arrêté Smile. Ils voulaient comprendre par eux-mêmes pourquoi leurs clients ne prenaient pas de rendez-vous et quelles étaient leurs préoccupations. Smile a fini par envoyer des SMS bidirectionnels et des sondages Pulse à leur marché cible. Selon Jody Martin, CMO de Smile Brands, « Dans les 6 semaines qui ont suivi le passage aux enquêtes textuelles, Smile Brands a enregistré une augmentation de 20 points du Net Promoter Score (NPS) de l’entreprise ».

Lorsque vous avez les bons leaders, la bonne technologie et la motivation pour orienter votre marque dans la bonne direction, vous créez une organisation agile qui peut réagir aux besoins changeants des clients et du marché. Les chasseurs de têtes en marketing numérique vous recommandent vivement de prendre le temps de vous assurer que vous avez le bon talent pour construire une base solide avant de vous heurter à votre prochain obstacle.

Auteur : Bob Van Rossum

Bob Van Rossum est président de MarketPro. Il est un chef de file dans le domaine de la recherche de cadres en marketing et de la dotation en personnel depuis plus de seize ans. Il a placé des cadres dirigeants en marketing dans tous les secteurs, des directeurs marketing aux vice-présidents et tout le reste, dans toutes les disciplines du marketing dans des entreprises de toutes tailles.