Les chats Apple FaceTime arrivent sur Android et Windows via le Web

Apple utilise depuis longtemps FaceTime pour attirer les gens dans son écosystème, mais vous n’aurez pas besoin d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac pour participer à chaque conversation. La société a utilisé son keynote WWDC 2021 pour révéler que les utilisateurs d’Android et de Windows pourront bientôt rejoindre les appels audio et vidéo FaceTime via un navigateur Web.

La société n’a pas expliqué exactement comment fonctionnerait FaceTime sur Android ou Windows, mais les utilisateurs d’iOS 15 pouvaient partager des liens Web pour inviter d’autres personnes à des conversations. Vous obtiendrez une disposition visuelle similaire, avec des carrés flottants avec toutes les personnes impliquées dans un chat vidéo.

En plus d’ajouter cette prise en charge partielle d’Android et de Windows, Apple offre également aux utilisateurs de FaceTime d’iOS 15 une multitude de mises à niveau fonctionnelles qui incluent l’audio spatial, la réduction du bruit de fond, une vue en grille plus facile à analyser, un mode vidéo portrait et le visionnage de médias partagés. expériences via Shareplay. iOS 15 devrait arriver cet automne.

Dans un sens, Apple boucle la boucle. Steve Jobs a affirmé que FaceTime serait une norme ouverte lorsqu’il l’a introduit en 2010, mais la société n’a jamais donné suite – il aurait surpris les autres chez Apple par surprise. Bien que ce ne soit pas une véritable ouverture, c’est beaucoup plus proche du plan initial de Jobs.

Cette approche de FaceTime pourrait ne pas ravir les utilisateurs d’Android et de Windows qui auraient pu espérer des applications natives capables de démarrer des conversations. Cependant, il élargit considérablement l’audience de FaceTime et garantit que vous ne serez pas exclu des conversations. Cela permet également de répondre aux allégations selon lesquelles Apple limite artificiellement les fonctionnalités de ses appareils pour augmenter les ventes de matériel. Cela pourrait l’aider à éviter les plaintes antitrust, bien sûr, mais c’est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas s’aliéner leurs amis et leur famille lorsqu’ils changent de plateforme, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS.