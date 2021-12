Les chats et chiens robots de Petoi à construire soi-même | La technologie

Un chat qui obéit aux ordres ? C’est de la pure fantaisie, donc ça ne peut être qu’un robot. Elle s’appelle Nybble et elle est adorable.

Pour une raison que nous ne pouvons pas comprendre, quand quelqu’un conçoit un robot à 4 pattes, donne généralement la forme d’un chien.

D’accord, les chiens sont fidèles, obéissants et aimants, mais certains d’entre nous préfèrent les chatsAu contraire : ils sont indépendants, ils suivent leur propre chemin, et parfois ils vous prêtent un peu d’attention.

Si vous êtes plutôt des chats, nous avons enfin un chat robot DIY, Nybble, que nous pouvons construire nous-mêmes. Vous pouvez le voir accompagné de son ami Bittle, un chien robot similaire à celui de Boton Dynamic, mais beaucoup plus petit, et aussi DIY :

Nybble s’assemble comme un puzzle 3D en 3-4 heures, en ajustant les pièces en bois de manière simple, et presque sans outils.

Il utilise sa propre plaque, le NyBoard, bien que est compatible avec Arduino et Raspberry Pi.

Il dispose de 11 servomoteurs qui vous permettent de vous déplacer avec agilité, et a des pieds en silicone pour ne pas faire de bruit, comme un vrai chat.

Dans les yeux, il a des capteurs infrarouges et de distance, pour voir son environnement.

Pack avec tout ce dont vous avez besoin pour monter un PC avec Raspberry Pi 4 : comprend la carte avec 4 Go de RAM, 64 Go microSD avec NOOBS, lecteur de carte, ventilateur, 3 dissipateurs thermiques, alimentation type 5.1V 3A avec interrupteur, barebone black box et tournevis.

Il faut reconnaître que leur comportement n’est pas très félin, puisque obéit à des commandes telles que s’asseoir, se retourner ou faire le mort. Depuis quand est-ce qu’on l’a vu chez un chat ?

Mais tout le matériel et les logiciels sont open source, vous pouvez donc ajouter toutes sortes de capteurs et périphériques compatibles Raspberry Pi et Arduino, et programmez-le vous-même en langage Scratch pour enfants, Python et C++.

Si vous êtes intéressé, il est en vente sur Indiegogo au prix de 220 euros.

Dans la vidéo, nous le voyons accompagné du Bittle dog, un modèle un peu plus avancé avec un boîtier en plastique, une reconnaissance d’image et des mouvements un peu plus agiles. Bittle peut se relever quand il tombe.

Ils sont deux projets de bricolage intéressants pour apprendre à construire un robot et le programmer vous-même.