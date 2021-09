Les chats tombent malades avec un stress potentiellement mortel alors que les propriétaires passent plus de temps à la maison | Sciences | Nouvelles

in

Avec les propriétaires qui ne vont plus au bureau et les enfants qui apprennent à la maison, les chats n’ont pas les sept ou huit heures de paix et de tranquillité pour agir comme un « coupe-circuit ».

Le stress de devoir partager un espace avec des humains 24 heures sur 24 a conduit à une augmentation des risques de mort au cours des 18 derniers mois.

Les vétérinaires ont signalé une augmentation des vessies bloquées chez les chats mâles et une cystite chez les chattes.

Une porte-parole a déclaré au Times : « Il semblerait que certains chats soient devenus plus stressés chez eux pendant la pandémie.

“Les changements dans la routine d’un chat ont toujours le potentiel de causer du stress, car ce sont des créatures d’habitude.”

“En plus de cela, les endroits” sûrs ” ou “calmes” où un chat aurait pu s’échapper dans la maison auparavant peuvent avoir été réutilisés comme bureau à domicile, de sorte que le chat n’a plus un endroit calme. “

Pour aider à lutter contre les pressions de l’adaptation aux nouvelles routines, Cats Protection a suggéré de créer des espaces sûrs adaptés aux moggies.