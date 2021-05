Les chats WhatsApp pourraient bientôt bénéficier d’une fonction de sauvegarde cryptée, ce qui les rend vraiment “ privés ”

Le développement a été vu dans la version 2.21.10.2 Android de WhatsApp.

WhatsApp devrait bientôt proposer l’option de sauvegarde chiffrée de bout en bout. Chaque fois que cette option est déployée, elle protégera l’accès aux chats privés, même depuis l’entreprise. Cela signifie que personne ne pourra y accéder si un utilisateur a sélectionné cette option. De nombreuses personnes s’inquiètent des sauvegardes de chat avec des applications tierces. Il est à noter que jusqu’à présent, toutes les discussions sur WhatsApp étaient sauvegardées avec Google Drive.

Le développement a été repéré par WABetaInfo où le traqueur de fonctionnalités WhatsApp a remarqué des ajouts possibles à l’application. L’option «Crypter votre sauvegarde» a été trouvée dans la section de sauvegarde du chat. Ce développement a été vu dans la version 2.21.10.2 Android de WhatsApp. Selon le rapport, afin d’activer la fonction de cryptage pour les sauvegardes de chat, les utilisateurs devront définir un mot de passe.

Chaque fois qu’un utilisateur restaurera WhatsApp sur un appareil, il lui sera demandé de taper le mot de passe enregistré. Seulement avec le mot de passe, on pourra le déchiffrer. Toute personne disposant d’un accès non autorisé à cela ne pourra pas voir le contenu en raison de la protection par cryptage de bout en bout.

Lors de l’activation de la fonction de cryptage des sauvegardes de chat, l’application donnera aux utilisateurs la possibilité de modifier le mot de passe ou de désactiver le cryptage. Pour être sûr, si la fonctionnalité est activée par les utilisateurs et qu’ils ont perdu le mot de passe, l’entreprise ne pourra pas restaurer de sauvegarde cryptée de bout en bout. Le rapport a noté que le mot de passe étant privé, il ne sera pas partagé avec la société mère Facebook ou WhatsApp.

À l’avenir, il est probable que WhatsApp crée une clé de récupération qui permettra aux utilisateurs de restaurer la sauvegarde si leur mot de passe est perdu.

Pendant ce temps, la fonction de cryptage pour les sauvegardes est en cours de développement et le déploiement se fera une fois que l’entreprise sera sûre du développement. WhatsApp travaille également sur la prévention de tout bogue lors de la publication.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.