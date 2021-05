Les chats Xbox Party sont transcrits grâce à une nouvelle fonctionnalité | Jeux

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs Xbox de transcrire leur voix pendant les discussions de groupe dans les sessions en ligne. Il sera disponible sur Xbox Series X | S et Xbox One.

Au cours de ses 20 ans d’existence, la Xbox a toujours été connue pour ajouter nouvelles options d’accessibilité sur leurs plateformes. Non seulement pour améliorer l’expérience de jeu de l’utilisateur, mais aussi pour aider ceux qui ont des problèmes, comme nous l’avons déjà vu avec le contrôle adaptatif de la Xbox. Maintenant, Microsoft a ajouté une fonctionnalité utile pour les sessions de chat sur Xbox Series X | S et Xbox One.

À travers leur site officiel, ceux de Redmond présentent la fonction de transcription de texte et de synthèse vocale dans le chat Xbox. Cela nous permet de communiquer par texte sans avoir à écrire, en utilisant uniquement notre voix, car le système capturer nos audios pour élaborer des messages dans les sessions de groupe Xbox Live.

Cette fonction de transcription et de synthèse de la voix maintenant disponible pour les initiés Xbox, et atteindra bientôt tous les utilisateurs de consoles Microsoft. C’est une grande avancée pour le plaisir des jeux en ligne, car augmente les possibilités de communication des joueurs, comme on peut le voir sur la capture d’écran de Minecraft.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

À partir d’aujourd’hui, Xbox Party Chat permet l’utilisation de la transcription parole-texte et de la synthèse vocale à partir d’un texte, qui arrivera officiellement avec une prochaine mise à jour. Vous pouvez utiliser une voix synthétique pour lire vos messages écrits ou convertir votre voix en messages écrits, que vous verrez en haut de l’écran.

Pour activer cette fonction, vous devez aller à Options des paramètres Xbox, puis à l’onglet Accessibilité. Vous trouverez cette option dans Transcription du jeu et du chat. Dans le cas où vous êtes au milieu d’une session de groupe Xbox Party, dans le menu des options, vous pouvez activer et désactiver cette nouvelle fonction facilement et rapidement.

Comme on dit, c’est aussi une percée pour les personnes qui sont malentendants ou sourds, puisque le reste des utilisateurs sera en mesure de convertir leur voix en messages texte pour communiquer couramment, et vice versa. Et pas seulement cela, car il peut également être utilisé pour détecter les problèmes de microphone ou mieux se comprendre tout en jouant en ligne sur Xbox Party.

Les premiers casques officiels de Microsoft pour Xbox Series X et Series S sont ici. Avec microphone rétractable et la meilleure qualité sonore pour jouer sans fil.

La fonction de transcription de texte et de synthèse vocale est uniquement un autre exemple de la façon dont Microsoft améliore ses outils sur Xbox Series X | S. Après une période d’essai dans le programme Xbox Insiders, la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde à une prochaine mise à jour. Vous voudrez peut-être lire d’autres actualités récemment arrivées sur le tableau de bord Xbox.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.