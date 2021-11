Les chauffeurs Amazon Flex commenceront à recevoir des chèques de 60 millions de dollars de pourboires retenus

La Federal Trade Commission enverra plus de 60 millions de dollars aux chauffeurs du programme Flex d’Amazon, ce qui représente l’argent du pourboire qui, selon la commission, a été illégalement retenu.

Selon l’annonce officielle, la FTC prépare 139 501 chèques et 1 621 paiements PayPal aux conducteurs qui ont retenu plus de 5 $ de pourboires. Le paiement rétroactif le plus élevé versé à un seul conducteur est supérieur à 28 000 $, tandis que le remboursement moyen est de 422 $. Près de 20 000 conducteurs recevront des chèques de plus de 600 $, a indiqué la FTC.

Les conducteurs devraient recevoir leurs pourboires avant le 7 janvier 2022.

« Le remboursement le plus élevé versé à un seul conducteur est supérieur à 28 000 $ »

Plus tôt cette année, la FTC a poursuivi Amazon pour avoir retenu les pourboires dans son programme Flex entre les années 2016 et 2019. Amazon a continué à collecter une partie des pourboires des conducteurs jusqu’à ce que le gouvernement dépose sa plainte décrivant le comportement illégal présumé en 2019, selon le Enquête de la FTC.

« Plutôt que de transmettre 100% des pourboires des clients aux chauffeurs, comme il l’avait promis, Amazon a utilisé l’argent lui-même », a déclaré Daniel Kaufman, directeur par intérim du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, en février.

En février, Amazon a accepté de régler l’affaire et de remettre tout l’argent du pourboire, totalisant plus de 60 millions de dollars, à la FTC. Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Verge jeudi.

Amazon Flex conclut des contrats avec des chauffeurs individuels pour livrer des colis dans leurs propres véhicules, principalement des produits Prime Now et Amazon Fresh. Dans son procès de février, la FTC a déclaré que les clients et les chauffeurs avaient été informés par Amazon que les chauffeurs recevraient 100% des pourboires payés. Cette pratique a pris fin en 2016 après qu’Amazon aurait abaissé le salaire horaire minimum des chauffeurs et compensé la différence avec leur pourboire. La FTC a déclaré que les conducteurs n’avaient pas été informés de ce changement.