Les chauffeurs de ‘Hoy’ soutiennent Galilea Montijo: « Nous sommes une famille », lui disent-ils

Galilea Montijo est au milieu de la controverse après que le livre « Emma et les autres dames du narco » d’Anabel Hernández ait révélé sa relation présumée avec Arturo Beltrán Leyva alias « El Barbas ».

Après avoir partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux appelant à l’arrêt des attaques contre lui, Galilea Montijo s’est montrée très reconnaissante du soutien qu’il a reçu.

Au cours du programme Hoy, Galilea Montijo a souligné qu’il avait reçu des messages d’encouragement de célébrités et du grand public.

« Concernant le même sujet de la vidéo que j’ai mis en ligne hier et que je vous remercie pour ce beau câlin que vous m’avez tous fait, de la même manière j’apprécie toutes les expressions d’affection, de la part de nombreuses personnes, de nombreux collègues, et surtout vous, le public. »

Visiblement choquée, Galilea Montijo a souligné que la seule chose qu’elle a essayé de faire était de défendre sa famille, après toutes les rumeurs qui ont circulé.

« Je n’ai rien fait d’autre que défendre ma famille, j’essaie de défendre ma famille, pour que ma famille ne soit plus piétinée. »

Galilea Montijo a souligné qu’elle avait toujours montré son visage, mais qu’elle ne voulait plus parler de la question car tout ce qu’elle avait à dire, elle l’a déjà dit.

« J’ai toujours dit que la vie privée de tous les gens est là, en privé, mais bon, je dois toujours montrer mon visage et rien, je ne vais pas en reparler, comme je vous l’ai dit. »

Dans son discours, Galilea Montijo a souligné que malgré les mauvais moments, il s’est toujours efforcé de redonner le sourire aux téléspectateurs.

« J’ai toujours été une personne qui n’a fait que vous apporter des sourires, et c’est de cela qu’il s’agit »

Galilea Montijo a souligné que la meilleure chose est de savoir se lever et elle l’a toujours fait face vers le haut et avec un grand sourire.

« Bien que nous soyons au sol, nous devons nous lever, la chose importante que j’ai toujours dit est que ce n’est pas comment on tombe, mais comment on se relève, mais c’est de cela qu’il s’agit, de vous apporter le meilleur de les vibrations, la meilleure attitude, dans la vie il y a toujours de bonnes choses, de mauvaises choses, parfois ça nous touche, c’est comme ça, et de cette façon je l’affronte, toujours avec mon visage vers le haut, avec un sourire «

Au début du programme, les hôtes de Hoy ont montré leur soutien à Galilea Montijo. Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, ​​Arath de la Torre et Tania Rincón étaient en faveur de leur partenaire.

Le premier à prendre la parole était Andrea Legarreta qui a souligné qu’en tant que famille, ils soutiennent Galilea Montijo.

« Nous voulons rappeler à tous qu’aujourd’hui est une famille, aujourd’hui nous sommes une famille, et comme toujours, nous nous tenons la main, nous marchons ensemble et ma Gali, nous sommes avec vous aujourd’hui et toujours », a déclaré Andrea Legarreta.

Après ses paroles, les chauffeurs de Hoy se sont joints à un câlin. Pour sa part, Galilea Montijo était reconnaissante pour ce soutien.

« Merci pour votre amour à travers vents et marées, merci, merci, et parfois plus dans les mauvais moments que dans les bons », a-t-il déclaré.