Les chauffeurs de métro vont à nouveau frapper ce week-end avec cinq lignes touchées

La perturbation commencera vendredi soir et durera 36 heures jusqu’à samedi en raison de la grève des membres du syndicat RMT (Photo: PA)

Les Londoniens seront frappés par un autre week-end de chaos dans les voyages après que les conducteurs de train ont voté pour un quatrième week-end au milieu d’une dispute en cours sur le Night Tube.

La perturbation commencera vendredi soir et durera 36 heures jusqu’à samedi en raison de la grève des membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT).

Les chauffeurs des lignes Central et Victoria sortiront pendant huit heures à partir de 20h30 vendredi avant qu’un arrêt de 24 heures n’affecte les lignes Central, Jubilee, Northern, Piccadilly et Victoria samedi.

Cela causera d’énormes problèmes aux acheteurs et aux personnes se rendant aux fêtes de Noël, avec peu ou pas de service dans certains endroits.

Des pourparlers ont eu lieu cette semaine, mais la querelle reste dans l’impasse.

Le RMT a déclaré que de nouvelles listes pour le Night Tube étaient imposées aux conducteurs.

Le secrétaire général Mick Lynch a déclaré: « Nous sommes en colère et déçus que la direction de Tube ait encore refusé cette semaine d’aller de l’avant sur la base de propositions authentiques et réalistes qui auraient pu nous permettre de recommander la suspension de l’action prévue.

« En conséquence, l’action de grève de ce week-end se poursuit.

« Le problème au cœur du différend est que le grade de chauffeur dédié au Night Tube, qui était populaire auprès des femmes et des personnes ayant des responsabilités familiales, et pour lequel le syndicat s’est battu pour qu’il soit inscrit dans l’accord initial, a été déchiré avec la perte de 200 postes et un mépris total pour le personnel lui-même.’

L’action de grève intervient au milieu d’une dispute en cours sur le Night Tube (Photo: PA)

Nick Dent, directeur des opérations client du métro de Londres, a déclaré: » Notre point de vue reste que l’inscription des chauffeurs de métro pour travailler jusqu’à quatre week-ends de nuit chaque année, qu’ils peuvent échanger avec des collègues s’ils le souhaitent, est juste et raisonnable.

«Nous avons également garanti qu’il n’y aurait pas de pertes d’emplois. Nous exhortons le RMT à annuler cette action de grève inutile, qui réduira le niveau de service que nous pouvons offrir à un moment où les cas de coronavirus augmentent.

« Cela ne servira à rien d’autre que de perturber les Londoniens et les visiteurs de la ville alors qu’ils profitent des festivités en cette période spéciale de l’année. »

Un porte-parole du métro de Londres a déclaré: “ Nous avons exhorté le syndicat RMT à mettre le différend actuel de côté et à annuler l’action de grève de ce week-end, ce qui réduira le niveau de service en cours à un moment où les cas de coronavirus augmentent.

« Annuler l’action signifierait que les services du métro de Londres pourraient fonctionner normalement pour aider les personnes se rendant au travail et celles qui vont recevoir leurs rappels de vaccination.

« Aucun conducteur n’a été contraint de passer à un travail à temps partiel ou à temps plein s’il ne le souhaite pas. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();