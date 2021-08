Les chauffeurs de poids lourds de l’armée sont en attente alors que la crise de l’approvisionnement alimentaire en Grande-Bretagne s’intensifie | Royaume-Uni | Nouvelles

Il y a maintenant une crise imminente de l’approvisionnement alimentaire, certains rayons des supermarchés étant déjà vides et les grandes entreprises alimentaires ayant du mal à faire face à la demande. L’appel à mettre l’armée en attente a été lancé lors d’une réunion entre des responsables du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) et des représentants de l’industrie alimentaire. Lors de cette réunion, Chris Hall, responsable de la logistique chez Asda, a déclaré que son supermarché « gardait simplement la tête hors de l’eau ».

Une demande officielle a été envoyée par le gouvernement à l’armée pour une aide militaire urgente.

Aujourd’hui, environ 2 000 chauffeurs de poids lourds du Royal Logistics Corps et d’autres régiments sont mis en attente d’un préavis de cinq jours.

Les troupes pourraient être nécessaires pour aider à la distribution de nourriture et de fournitures essentielles.

Une source s’adressant au Sun dimanche a déclaré: «Des messages sont envoyés à tout le personnel de l’armée qualifié pour les poids lourds.

“Ils sont mis en attente d’un préavis de cinq jours pour conduire des travaux dans les principaux centres de distribution à travers le pays.

« Les soldats seront hébergés dans des hôtels si nécessaire et travailleront des heures prolongées pour aider à faire face à la crise.

“Ils seront impliqués dans la distribution de nourriture ainsi que dans le transport d’autres biens essentiels et fournitures médicales.”

La source a ajouté: “Les chauffeurs de poids lourds du Royal Logistics Corps ont été informés qu’ils avaient un préavis de cinq jours.

S’adressant au Guardian Richard Burnett, directeur général de la Road Haulage Association, a déclaré: “Les supermarchés signalent déjà qu’ils ne reçoivent pas leurs stocks alimentaires attendus et, par conséquent, il y a un gaspillage considérable.

« Il y a une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds que nous estimons entre 85 000 et 100 000.

“Nous sommes à des semaines des vides sur les étagères.

“Nous ne savons pas si c’est parce que les Européens qui occupaient traditionnellement ces rôles sont partis à cause du Brexit ou à cause de Covid et ne sont pas encore en mesure de revenir à cause de la pandémie, mais c’est un problème très réel.”