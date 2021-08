Les chauffeurs de safari suivent une formation professionnelle sous la direction d’un expert de la faune alors que Covid-19 fait des ravages

in

Les chauffeurs qui emmènent des touristes dans des safaris dans la jungle ont une tâche difficile – non seulement ils dirigent et arrêtent les véhicules, car les voyageurs de la faune restent collés au guide indiquant les attractions. En conséquence, les voyageurs ne remarquent ni ne se souviennent des chauffeurs.

Sushil Chikane, expert de la faune basé à Pune, a entrepris de rectifier cela. Il a lancé une campagne pour former ces chauffeurs à diverses compétences qui peuvent aller de la narration sur la faune aux premiers secours, en passant par le strict respect des protocoles Covid-19.

Chikane a formé 60 de ces chauffeurs de safari plus tôt ce mois-ci dans la réserve de tigres de Panna dans le Madhya Pradesh. Il a été rejoint par d’autres experts – Abhinav Pandey, basé à Mumbai, et Avirat Shete de Satna. Le projet a été mené en collaboration avec le Département des forêts de Panna et aurait pu être la première entreprise de ce type dans le pays.

Chaque année, les guides des réserves de tigres suivent une formation pour mieux accueillir les touristes. Cependant, les chauffeurs de safari sont tout autant partie prenante des parcs, et les services forestiers devraient également investir en eux et dans leur formation, a déclaré Chikane.

Il a ajouté que plusieurs touristes avaient organisé des collectes de fonds pour les guides pendant Covid-19, mais très peu se souvenaient des chauffeurs, qui étaient également parmi les plus durement touchés par la pandémie, a déclaré Chikane. Il a ajouté que la fermeture des sanctuaires fauniques en raison de Covid-19 avait affecté leurs moyens de subsistance et que de nombreux chauffeurs de safari étaient désormais contraints d’accepter des emplois de chauffeurs de bus ou de camions. Plusieurs villageois avaient acheté des voitures pour les safaris dans la jungle, mais ont dû les vendre faute de pouvoir payer l’IME.

Alors que les safaris dans la jungle devraient reprendre à partir d’octobre, Chikane voit le tourisme reprendre et a déclaré que les conducteurs de véhicules de safari devaient être équipés de compétences qu’ils pourraient utiliser au cas où il y aurait un autre cycle de verrouillage.

