Les chauffeurs routiers «se moquent simplement» d’être accueillis au Royaume-Uni pour Noël – «Industrie brisée» | Royaume-Uni | Nouvelles

Edwin Atema, responsable de la recherche et de l’application à la Fédération des syndicats néerlandais (FNV), a parlé des luttes actuelles auxquelles sont confrontés les conducteurs. Le gouvernement britannique a proposé d’offrir aux chauffeurs routiers des livraisons illimitées sur une période de deux semaines dans le but d’attirer de la main-d’œuvre étrangère.

En vertu des règles actuelles, les chauffeurs de l’UE ne peuvent effectuer que deux voyages pour livrer des marchandises chaque semaine.

Mais M. Atema a déclaré que la proposition encouragerait « l’exploitation légale » au Royaume-Uni.

Il a déclaré à BBC News : « Cette proposition légalisera l’exploitation au Royaume-Uni.

« Ce sera comme verser de l’huile sur le feu d’une industrie en panne. »

Il a ajouté : « Ils essaient de ruiner l’industrie encore plus qu’elle ne l’est déjà.

« Les chauffeurs de poids lourds à qui nous parlons rient tout simplement.

« Le gouvernement pense-t-il vraiment que nous viendrons au Royaume-Uni pour réparer une industrie en panne ? »

La suggestion a suscité l’indignation parmi les groupes de transport britanniques.

Rod McKenzie, directeur des politiques de la Royal Haulage Association, a déclaré: «J’ai parlé à certains de nos membres hier soir et ils étaient consternés –« ridicule »,« pathétique »,« abasourdi » étaient certains de leurs commentaires les plus diffusables.

« Autoriser les entreprises et les chauffeurs étrangers à venir peut-être jusqu’à six mois tous les quinze jours pour effectuer un travail illimité à des tarifs bas, ce qui sape les transporteurs britanniques. »

Jim McMahon, secrétaire fictif des transports du Labour, a également critiqué l’assouplissement, suggérant qu’il n’est pas suffisant.

M. McMahon a déclaré: « Autoriser le cabotage des chauffeurs de poids lourds aurait dû être inclus dans le [Brexit] accord de retrait, et il devrait s’appliquer également aux transporteurs britanniques travaillant dans l’UE.

European Movement UK a appelé le Royaume-Uni à rendre les visas plus accessibles et les emplois de chauffeur de camion plus attrayants.

Ils ont tweeté : « Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger ; les visas temporaires ne sont pas la solution.

« Nous devons être ouverts et accueillants. »