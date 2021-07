Les chaussures de course RC Elite de New Balance donnent aux athlètes un avantage supplémentaire dans Fastest Mile Challenge

Même la chaleur étouffante de juin n’a pas pu frustrer l’enthousiasme de certains coureurs d’élite qui ont participé mardi au FuelCell Fastest Mile Challenge à la Dubai International Academy.

Né d’un partenariat de longue date entre New Balance et Ultimate Athletics, le défi a vu des athlètes masculins et féminins concourir pour la couronne des meilleurs des EAU sur une distance d’un mile.

Pour tout athlète impliqué dans le sport de la course à pied, une bonne paire de chaussures est l’équipement le plus important. Non seulement la bonne chaussure offre un confort optimal pour un coureur, mais elle peut également donner un coup de pouce supplémentaire à la vitesse pour gagner un avantage concurrentiel. C’est cette combinaison que New Balance a cherché à perfectionner avec sa série de chaussures de course FuelCell, dont la dernière offre est la RC Elite v2.

Les chaussures de course légères sont dotées du composé de semelle intermédiaire FuelCell à rebond élevé, tout en étant associées à une plaque en fibre de carbone sur toute la longueur pour faciliter le retour d’énergie et la propulsion.

Les coureurs du Fastest Mile Challenge de mardi ont eu l’occasion de faire l’expérience du RC Elite, et les critiques après l’événement ont été extrêmement positives.

« La New Balance RC Elite a honnêtement fait une énorme différence », a déclaré la jeune Isobel Charlier, qui a terminé première de la division féminine.

«Normalement, quand je cours, mes pieds commencent à me faire mal et à avoir des crampes après une courte distance. Je n’ai pas ressenti une telle douleur dans ces nouvelles chaussures, ce qui était un changement rafraîchissant.

« C’est évidemment très agréable de terminer premier. Ce fut une excellente compétition dans l’ensemble et j’ai adoré l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs coureurs de la région.

Isobel est l’un des nombreux jeunes talents qui se développent sous la tutelle d’entraîneurs expérimentés du New Balance Run Club (NBRC). Le club de course hebdomadaire propose un entraînement gratuit aux athlètes de tous âges et de toutes capacités en coordination avec Ultimate Athletics.

Se réunissant tous les mardis soirs sur la piste de l’Académie internationale de Dubaï à Al Barsha, le NBRC organise des exercices pour améliorer les performances de chaque athlète tout en fournissant des conseils sur les techniques de course.

Un autre athlète qui profite du club de course à pied est Oliver Demain, qui a terminé à une solide troisième place dans la division masculine.

« C’était assez satisfaisant de terminer sur le podium après une belle course. Les nouvelles chaussures étaient incroyables et je peux déjà sentir la différence en termes de performances », a déclaré le jeune après le Fastest Mile Challenge.

«Auparavant, j’avais un problème où mon rythme diminuait considérablement vers la fin. Même si j’ai un peu ralenti vers la fin aujourd’hui, je pense que ma vitesse n’a pas baissé autant que par le passé.

Alors que les jeunes talents ont impressionné au cours de la soirée, personne n’a incarné l’objectif du NBRC d’autonomiser les coureurs de tous âges et capacités que Lee Garett.

Le joueur de 40 ans a été le grand vainqueur de la course masculine mardi et a pris l’avantage sur le peloton après avoir réussi une finition impressionnante.

« J’ai eu une blessure de fasciite plantaire il y a plus d’un an et demi. Depuis lors, je me suis ressaisi et je m’entraîne régulièrement depuis un an et demi », a-t-il déclaré après sa victoire.

« J’ai développé une bonne routine avec le travail et l’entraînement et je suis capable de gérer mon corps, ce qui est formidable pour une personne de 40 ans. L’age est juste un nombre. Je veux juste rivaliser avec les meilleurs. Tant que mon corps ne sera pas blessé, je continuerai. »

Garett aussi, n’avait que de bonnes choses à dire sur les chaussures RC Elite et la compétition.

“C’était un grand événement”, a-t-il déclaré.

«Ils ont essayé de rassembler certains des meilleurs coureurs pour une course d’un kilomètre, il y avait aussi l’incitation supplémentaire des nouvelles chaussures qui étaient incroyables.

« Pouvoir participer à une course rapide aux Emirats Arabes Unis, surtout vers la fin juin par ce temps, est une si belle opportunité. New Balance a fait du très bon travail.

Les critiques des athlètes ont été de la musique aux oreilles de Sebastian Van Pletzen, le directeur marketing de la région MENA de New Balance.

“C’était l’événement parfait pour authentifier la FuelCell RC Elite, qui est une chaussure de course incroyable et innovante”, a-t-il déclaré.

« Le retour que nous avons reçu des athlètes est qu’il est sans égal en termes de technologie, de confort et de vitesse.

« J’entends dire que plusieurs des athlètes d’aujourd’hui ont battu leur record personnel avec ces chaussures de course.

« Le défi FuelCell Fast Mile est né autour d’un concept visant à offrir ce qu’est le FuelCell RC Elite. Si vous parlez de FuelCell et du RC Elite, il offre de la vitesse. C’est le langage de la vitesse.

«Nous voulions offrir cela à travers cet événement qui rassemble les coureurs les plus rapides des Émirats arabes unis pour concourir pour ce prix prestigieux. D’après ce que j’ai compris, les chiffres fournis ici aujourd’hui sont parmi les meilleurs que nous ayons vus dans cette région depuis un certain temps. »

Les chiffres fournis lors de l’événement étaient en effet louables, Lee Garett remportant la médaille d’or chez les hommes avec un temps de moins de quatre minutes et demie. Pendant ce temps, Isobel a réussi un temps de cinq minutes et dix-neuf secondes en route vers la première position de la division féminine. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu des médailles pour leurs fabuleux efforts sur la piste.

