Les chaussures de Federer parient sur l’Espagne

21/11/2021 à 08:00 CET

Roger Federer est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis et l’un de ceux qui concentrent le mieux sa carrière dans les bureaux. Propriétaire de la Laver Cup, tournoi qui oppose l’Europe au reste du monde, l’athlète suisse est également devenu actionnaire d’On Running il y a quelques mois. C’est l’une des marques de baskets à la mode, qui a récemment décidé d’entrer directement sur le marché espagnol sans avoir besoin de distributeurs.

L’entreprise a déjà ouvert un premier point de vente à El Corte Inglés à Portal de l’Àngel, à Barcelone, et a signé un ancien haut fonctionnaire Under Armour pour piloter son expansion en Espagne. Il s’agit de Jens Ullbrich, qui a déjà mené cette transition pour la multinationale américaine après être passé par d’autres sociétés du secteur comme Reebok ou Adidas.

Malgré leur courte durée et la particularité de leurs designs -la semelle ressemble à un enchaînement de cubes-, la marque génère déjà plus de 2,4 millions d’euros dans le pays. Alors maintenant, vous savez, chaque voisin que vous voyez avec l’un de ces modèles, vous contribuerez à l’empire commercial de Federer, qui s’élève à plus de 90 millions de parrainages par an.