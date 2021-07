Les chaussures de mariage de la princesse Diana avaient un message secret

Tous les mariages royaux sont complètement dépassés en termes de dépenses et d’ambiance générale, mais la cérémonie extravagante de la princesse Diana et du prince Charles est considérée comme la plus extra de l’histoire, en partie à cause du look emblématique de Diana. Et tandis que sa robe à manches bouffantes et super des années 80 attire beaucoup d’attention, les chaussures de Diana étaient également assez spectaculaires – et avaient un message secret au bas d’elles.

Les talons de Diana étaient en daim et comportaient 542 paillettes et 132 perles, tandis que les bas étaient décorés d’un joli motif floral – avec les lettres C et D peintes sous le talon.

Si vous zoomez, vous pouvez légèrement voir un C et un D sous le talon, avec un joli cœur peint entre eux :

Le cordonnier Clive Shilton, qui a fabriqué les chaussures, a déclaré au Daily Mail : “[Diana] était une jeune fille très timide, douce et souriante. Sa principale préoccupation était qu’elle ne paraisse pas plus grande que le prince Charles, et parce qu’elle était très grande – 5’10 “- les chaussures devraient avoir un talon bas. Personne n’a même vu le bas des chaussures, mais c’était important pour nous qu’ils aient l’air fantastiques. Vous en auriez vu beaucoup plus si elle avait trébuché ! “

Apparemment, il a fallu six mois pour fabriquer les chaussures, et Clive refuse de dire exactement combien Diana a payé, affirmant plutôt qu’il a facturé un “prix de base”. Pendant ce temps, j’aurais vendu une paire de chaussures de rechange aux enchères pour 36 000 £ en 2011, ce qui… dang.

