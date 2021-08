Les chaussures hideuses Kyrie 8 de Kyrie Irving tombent enfin (Photos)

in

Kyrie Irving a averti les fans il y a quelques semaines que ses prochaines chaussures allaient être mauvaises.

“Je n’ai rien à voir avec la conception ou la commercialisation du prochain #Kyrie8, IMO, ce sont des ordures”, a-t-il écrit sur Instagram.

« Je n’ai absolument rien à voir avec eux ! Nike prévoit de le sortir sans mon accord, peu importe ce que je dis, alors je m’excuse à l’avance auprès de toutes mes têtes de baskets et de vrais supporters de la marque #KAI11.

En fait, Irving avait raison. Les chaussures sont horribles.

Des photos d’eux ont fait surface jeudi, et ils sont en quelque sorte encore plus laids qu’annoncés.

Après sa diatribe initiale, Irving a essayé de revenir en arrière et d’arranger les choses.

« Lorsque vous construisez quelque chose de grand, il arrive parfois un moment où vous devez recalibrer et vous recentrer pour vous assurer que toutes les personnes impliquées sont alignées. C’est là que se trouvent la marque KAI11 et Nike », a déclaré Irving à Shams Charania. « Il était injuste de rejeter la faute sur Nike ou sur une seule personne. Cela étant dit, nous travaillons avec diligence, restructurons et réimaginons les choses ensemble pour nous assurer de bien faire les choses. »

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

De toute évidence, il ne faisait que des relations publiques, cependant. Parce que sa première vision de l’ensemble de la situation était juste sur l’argent. Ces chaussures sont nulles.

De toute évidence, sortir des chaussures laides n’est pas une sorte de chose unique dans la NBA. Les coups de pied de Stephen Curry sont une monstruosité absolue. Même chose avec les chaussures de cirque de Montrezl Harrell. Mais Irving a la réputation d’avoir une grande marque, donc c’est vraiment une surprise.

C’est un monde fou quand Alex Caruso a des chaussures légèrement plus belles qu’Irving, et quand celles de Gordon Hayward sont nettement plus fraîches, mais c’est celle dans laquelle nous vivons maintenant.

