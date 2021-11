Les chefs comptent sur la défense pour vaincre Dak Prescott et les Cowboys

La défense des Chiefs de Kansas City a reçu de nombreuses critiques en début de saison. Après une performance dominante contre les Cowboys de Dallas, leaders de la NFC East, cela a peut-être enfin dissipé les doutes.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le demi offensif des Chiefs de Kansas City Clyde Edwards-Helaire, à gauche, est félicité par Andrew Wylie (77 ans) et Trey Smith (65 ans) après avoir marqué au cours de la première mi-temps contre les Cowboys de Dallas le dimanche 21 novembre 2021 à Kansas City, Missouri. (Photo AP/Charlie Riedel)

Le plaqueur défensif des Chiefs Chris Jones a empilé 3,5 sacs et le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a été limité à 216 verges par la passe et deux interceptions alors que Kansas City a remporté la victoire 19-9 au stade Arrowhead dimanche.

Les Chiefs, qui avaient une fiche de 3-4 en sept matchs, sont maintenant vainqueurs de quatre matchs consécutifs et ont une fiche de 4-0 contre la NFC East. Le porteur de ballon des Chiefs Clyde Edwards-Helaire a couru 63 verges et un touché à son retour de la réserve blessée, et le quart Patrick Mahomes était 23 des 37 passes pour 260 verges avec une interception et un échappé pour Kansas City dans la victoire.

Le plaqueur défensif des Chiefs de Kansas City Chris Jones court avec le ballon après avoir récupéré un échappé au cours de la première mi-temps contre les Cowboys de Dallas le dimanche 21 novembre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Ed Zurga)

Les Cowboys étaient sans plaqueur gauche Tyron Smith, qui a raté son troisième match consécutif avec une blessure à la cheville, ainsi que le receveur large Amari Cooper, qui a été testé positif pour COVID-19. Wideout CeeDee Lamb a quitté le match juste avant la mi-temps avec une commotion cérébrale. La notation des Cowboys a été limitée à trois buts sur le terrain de Greg Zuerlein. C’était le premier match cette saison dans lequel les Cowboys n’ont pas réussi à marquer au moins deux touchés.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, à droite, court avec le ballon alors que la sécurité des Cowboys de Dallas, Donovan Wilson, à gauche, défend au cours de la première mi-temps le dimanche 21 novembre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Cowboys rentreront chez eux pour affronter les Raiders de Las Vegas le jour de Thanksgiving. Kansas City entre dans sa semaine de congé avant d’affronter les Broncos de Denver le 5 décembre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.