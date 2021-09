Les chefs de dernière place avec Mitchell Schwartz, Plus Fields contre Nagy avec Jason Goff

Russillo partage ses réflexions sur la question de savoir si Justin Fields est prêt pour l’attaque de Matt Nagy et si l’attaque de Matt Nagy est prête pour Justin Fields (0:58). Ensuite, Ryen discute avec le plaqueur offensif de longue date des Chiefs, Mitchell Schwartz, de la deuxième défaite consécutive des Chiefs, cette fois contre les Chargers. Ils discutent de la façon dont les équipes ont évolué pour défendre les joueurs qualifiés des Chiefs, de ce que c’est que d’observer les lectures pré-snap de Patrick Mahomes, l’amélioration des Chargers, jouer avec WR Keenan Allen à l’université, le début de saison chaud de Derek Carr, et plus (15:15 ). Ensuite, Ryen est rejoint par Jason Goff de The Ringer pour discuter de la défaite 26-6 des Bears contre les Browns, et si Matt Nagy retient ou non la recrue QB Justin Fields (45:25). Ensuite, Ryen récapitule le week-end de football universitaire (57:25), avant de répondre à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:06:10).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Mitchell Schwartz et Jason Goff

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

