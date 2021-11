Les chefs de Kansas City font une grande annonce au sujet de la victime de l’accident de Britt Reid

Les Chiefs de Kansas City font quelque chose de très spécial pour une petite fille qui a été grièvement blessée dans un accident impliquant l’ancien entraîneur adjoint Britt Reid. Vendredi, les chefs et les avocats de la famille de la fillette de 5 ans ont annoncé que l’équipe fournirait à Ariel Young des soins médicaux de classe mondiale et une stabilité financière à long terme « pour le « reste de sa vie », selon à CNN.

« Au cours des derniers mois, des représentants des chefs de Kansas City, d’Ariel Young et de la famille d’Ariel ont travaillé ensemble, aux côtés d’experts médicaux, pour élaborer un plan pour prendre soin d’Ariel – à la fois maintenant et pour le reste de sa vie », a-t-il ajouté. dit la déclaration. « Les chefs et l’avocat d’Ariel, Tom Porto, annoncent aujourd’hui que les parties ont finalisé un plan de soins complet qui fournit à Ariel des soins médicaux de classe mondiale et une stabilité financière à long terme. »

« Le rétablissement d’Ariel est un long chemin, mais elle a fait de grands progrès et continue de s’améliorer chaque jour », poursuit le communiqué. « Plus tôt cet automne, elle a assisté à son premier jour d’école. L’accident s’est produit le 4 février quelques jours seulement avant que les Chiefs ne jouent le Super Bowl. Ariel a subi une grave lésion cérébrale, une fracture pariétale, des contusions cérébrales et des hématomes sous-duraux dans un accident impliquant trois véhicules à Kansas City.

Reid conduisait son camion Dodge Ram à près de 84 mph moins de deux secondes avant l’accident. La police a déclaré qu’une Chevrolet Impala était désactivée sur la rampe de l’Interstate 435. Le conducteur du véhicule a appelé les membres de la famille pour obtenir de l’aide, et les membres de la famille ont garé leur véhicule au sud de la voiture en panne.

Le taux d’alcoolémie de Reid était de 0,113, selon les agents. Il a plaidé non coupable d’avoir conduit en état d’ébriété en juin. Il doit comparaître devant le tribunal le 18 avril 2022. Les Chiefs ont initialement mis Reid en congé administratif après l’accident, mais son contrat a pris fin après que l’équipe a perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl LV, et l’équipe n’a pas donnez-lui une nouvelle affaire.

« Mon cœur va à tous ceux qui ont été impliqués dans l’accident, en particulier la famille avec la petite fille qui se bat pour sa vie », a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid, qui est également le père de Britt Reid, aux journalistes après le Super Bowl. « C’est une situation difficile. Je ne peux pas en parler plus que ce que je suis ici, donc les questions que vous vous posez, je vais devoir les refuser à ce moment-là. Mais juste d’un point de vue humain, mon le cœur saigne pour tous ceux qui sont impliqués dans ça. »