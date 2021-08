Les chefs de l’UE se retournent contre la décision de Joe Biden de quitter l’Afghanistan | Politique | Nouvelles

in

De hauts responsables politiques de tout le continent se sont soudainement retrouvés à douter du leader du monde libre en tant que gourou de la politique étrangère. Ils ont qualifié sa décision de se retirer d’Afghanistan et de laisser la porte ouverte à une prise de pouvoir par les talibans d’erreur aux proportions historiques. Norbert Rottgen, président de la puissante commission des affaires étrangères du parlement allemand, a déclaré : « Je dis cela avec le cœur lourd et avec horreur devant ce qui se passe, mais le retrait anticipé était une erreur de calcul grave et de grande envergure de la part de l’administration actuelle.

“Cela porte un préjudice fondamental à la crédibilité politique et morale de l’Occident.”

M. Rottgen, membre des démocrates-chrétiens d’Angela Merkel, connaît le président Biden depuis des années et était considéré comme l’un de ses plus ardents partisans en Europe.

Ses critiques ont commencé à filtrer jusqu’au gouvernement de Berlin.

Selon les médias allemands, la chancelière Mme Merkel a qualifié les scènes afghanes d’« événements amers ».

Elle a déclaré lors d’une réunion de responsables du parti : « Pour ceux qui croient en la démocratie et à la liberté, en particulier pour les femmes, ce sont des événements amers.

Armin Laschet, qui devrait succéder à Mme Merkel à la chancelière après les élections du mois prochain, l’a qualifié de « plus grande débâcle subie par l’Otan depuis sa création ».

Il a ajouté : « Cet engagement de la communauté internationale n’a évidemment pas été couronné de succès.

La décision du président Biden a suscité une nouvelle impulsion pour « plus d’Europe » alors que les figures de proue de l’UE proposent une approche de la crise centrée sur Bruxelles.

De nombreux gouvernements craignent que le régime des talibans en Afghanistan ne conduise à une répétition des crises migratoires observées en 2015 et 2016, lorsque près d’un million de réfugiés sont arrivés en Europe en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique.

Rudiger Lentz, l’ancien directeur de l’Institut Aspen à Berlin, a déclaré au site Politico : « Naturellement, cela a nui à la crédibilité américaine, ainsi qu’à celle des services de renseignement et de l’armée.

“On ne peut qu’espérer que les dommages causés au leadership de la politique étrangère américaine pourront être rapidement contenus.”

Le président français Emmanuel Macron a été l’un des dirigeants européens les plus virulents en appelant à ce que le bloc soit moins dépendant de Washington et se développe en tant que puissance de politique étrangère.

À LIRE : Le rêve de super-État de Von der Leyen menacé par la rébellion des États membres

Au lieu de cela, il a imputé l’avancée rapide des talibans au gouvernement afghan.

Dans ses premiers commentaires publics depuis que le groupe terroriste a pris le contrôle de Kaboul, le président Biden a déclaré : « Notre mission en Afghanistan n’a jamais été censée avoir pour but d’édifier une nation.

« Il n’a jamais été censé créer une démocratie unifiée et centralisée. Notre seul intérêt national vital en Afghanistan reste aujourd’hui ce qu’il a toujours été : empêcher une attaque terroriste contre la patrie américaine. »

L’ancien président Donald Trump et ses alliés se sont joints aux critiques de l’actuelle administration de la Maison Blanche.

Dans un e-mail aux partisans, M. Trump a déclaré : « Ce n’est pas que nous ayons quitté l’Afghanistan. C’est la façon grossièrement incompétente dont nous sommes partis !

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche de Trump, a déclaré : « L’aveu de Biden selon lequel il considère le chaos qui se déroule en Afghanistan comme validant notre retraite est scandaleux.

« Ce n’est pas une guerre civile afghane. Nous avons cédé le contrôle à une menace terroriste qui met désormais en danger des citoyens américains innocents, comme avant le 11 septembre. C’est une erreur énorme, potentiellement fatale. »

Même les plus hauts responsables politiques du Royaume-Uni se sont joints à l’attaque contre la décision du président Biden de se retirer d’Afghanistan.

Le député conservateur Tom Tugendhat, qui est à la tête de la commission des affaires étrangères du Common, a déclaré : « L’Afghanistan est le plus grand désastre de politique étrangère depuis Suez.

«Nous devons repenser à la façon dont nous traitons nos amis, qui compte et comment nous défendons nos intérêts.

« À Kaboul, nous avons trahi nos amis et nous-mêmes. Nous devons réfléchir à nouveau, vite.