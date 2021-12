Une enquête sur la façon dont la police peut mieux servir les communautés minoritaires crée une pression pour que les forces acceptent l’étiquette « institutionnellement raciste » (Photos : .)

Les chefs de police envisagent d’admettre que les forces britanniques sont institutionnellement racistes, a-t-on rapporté.

Le meurtre de George Floyd par un policier l’année dernière a suscité des discussions sur le maintien de l’ordre et le racisme dans le monde entier.

Aujourd’hui, certains des officiers supérieurs britanniques ont discuté de l’acceptation de l’étiquette de «racisme institutionnel», selon The Guardian.

Au Royaume-Uni, seuls 7 % des effectifs de la police sont composés de personnes issues des communautés noires, asiatiques et ethniques minoritaires (BAME), contre 14 % pour la population BAME du pays.

Les officiers britanniques ont été accusés de profilage social, des Noirs venant à plusieurs reprises alors que l’ethnicité s’arrêtait et faisait le plus de recherches.

Entre avril 2019 et mars 2020 en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu six arrêts et recherches pour 1 000 Blancs, contre 54 pour 1 000 Noirs, selon les données du gouvernement.

Le Conseil national des chefs de la police (NPCC) a nommé l’avocate Abimbola Johnson pour présider un conseil indépendant chargé d’examiner les réformes promises concernant la race et le maintien de l’ordre.

Les manifestations de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd ont déclenché des discussions internationales sur le racisme et la police (Photo: .)



La relation entre la police et les communautés BAME a été qualifiée de «crise raciale» (Photo: .)

Le pays s’est vu promettre un nouveau plan pour améliorer la police des minorités ethniques, mais Mme Johnson a déclaré que « le plan doit accepter le racisme institutionnel, s’il doit être antiraciste ».

En effet, les chefs de police auraient commencé à parler de cette idée la semaine dernière. Ils poursuivront les discussions en janvier et devraient prendre une décision en février.

La police a reçu pour la première fois le label de «raciste institutionnel» en 1999 – lorsqu’une enquête publique sur le meurtre raciste de l’étudiant noir Stephen Lawrence a révélé que les préjugés raciaux étaient la raison pour laquelle il a fallu 19 ans pour condamner les tueurs.

Le rapport Macpherson a déclaré que la justice était » entachée d’une combinaison d’incompétence professionnelle, de racisme institutionnel et d’échec du leadership « .

Une source citée par le Guardian a déclaré que certains chefs de police hésitaient à utiliser le terme « institutionnellement raciste » parce qu’ils étaient « inquiets d’envoyer un message selon lequel rien n’a changé depuis Macpherson ».

Mais Parm Sandhu, une ancienne surintendante en chef et lauréate d’un prix Asian woman of Achievement pour son travail à la suite des attentats du 7/7, a déclaré que le racisme dans les forces de police est pire maintenant qu’il ne l’était lors de l’affaire Stephen Lawrence.

Ex-inspecteur en chef Légende : Parm Sandhu dit que le racisme dans la police est pire maintenant qu’il ne l’était en 1999

L’officier, qui a allégué qu’on lui avait refusé une promotion en raison de sa race et de son sexe, a déclaré à Channel 4 News en juin: « Quand je parle de l’étiquette » racisme institutionnel « -oui, cela correspond.

« Il y a un noyau de policiers racistes, qui ont du pouvoir, mais il y a beaucoup de policiers qui sont bons, qui sont gentils et qui sont là pour les bonnes raisons et qui veulent apporter ce changement positif. »

La commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, a nié l’année dernière que sa force était institutionnellement raciste, déclarant aux députés qu’elle ne trouvait pas l’étiquette « utile ».

Elle a poursuivi: «Je ne pense pas que nous échouions collectivement. je ne pense pas [racism] est un problème systémique massif, je ne pense pas qu’il soit institutionnalisé, et plus précisément, je pense que nous avons parcouru un très, très, très long chemin.

Mme Sandhu a répondu à cela en disant: « Je pense que [Ms Dick is] si éloignée de la réalité, si éloignée de la vraie police opérationnelle, elle ne sait plus. Soit elle ne le sait pas, soit elle choisit de l’ignorer.

« Le racisme institutionnel existe dans la police métropolitaine et il est bien vivant et est pire maintenant que juste après l’enquête MacPherson. »

Le NPCC a déclaré dans le passé qu’il souhaitait utiliser son enquête actuelle pour montrer qu’il était à l’écoute et a récemment promis de réévaluer le langage utilisé autour du racisme.

Défendant le terme « raciste institutionnel », Mme Johnson a déclaré: « La réticence à admettre le racisme institutionnel vient de l’accent mis sur le confort des mauvaises personnes par rapport à l’expérience des Noirs.

« Pour que ce programme fonctionne, il faut que la police ait des conversations qui les mettent mal à l’aise. »

De même, le président de la National Black Police Association – qui soutient le personnel de police du BAME – a déclaré que le problème devait être «clairement identifié» comme étant du racisme institutionnel.

« On ne sait pas comment leur plan pourrait mener à des actions pour quelque chose que la police ne croit pas vraiment être réel », a déclaré Andy George.

