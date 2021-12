Les chefs de programme d’aujourd’hui se font face et finissent par terre

Les animateurs du programme d’aujourd’hui se font face et se retrouvent par terre | INSTAGRAM

Deux des animateurs les plus célèbres de l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI étaient chargés de jouer dans un affrontement en pleine transmission et les deux ont fini par s’allonger sur le sol.

Il a été Tania Rincon et Andrea Escalona qui participaient à la dynamique « Salva la rola », dans laquelle ils doivent courir en portant des pneus gonflables, le genre utilisé dans les piscines pour flotter, alors quand les deux se sont avancés ensemble vers le microphone, ils ont fini de s’écraser et de tomber au sol en essayant de l’arracher pour qu’ils puissent chanter.

On dit que les deux conducteur Ils ont un dépit et qu’ils ont probablement profité du moment pour défouler un peu, une rivalité de nombreux internautes et téléspectateurs marquant ces derniers mois et qu’ils ont souligné à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Cependant, d’autres encore ont noté qu’il était simplement traité comme faisant partie de la dynamiqueBien qu’ils aient eu quelques chevrons et pousses qui ont fait fonctionner parfaitement les beignets géants pour éviter un plus gros coup.

Malgré le fait qu’Escalona ait déjà pris le micro, Tania s’est jetée et s’est retrouvée au sol, ce qui s’est produit à plusieurs reprises, car dans un autre tour, quelque chose de très similaire s’est également produit et les deux ont réessayé arracher le micro.

Le programme TODAY a partagé la rencontre des chauffeurs sur leurs réseaux sociaux.

Nul doute que ce fut un grand moment et c’était très drôle pour les téléspectateurs qui ont réussi à le voir en direct, mais aussi pour les internautes qui ont réussi à apprécier la vidéo que nous vous laisserons ici pour que vous puissiez également en profiter .

Aucun des pilotes n’a parlé de cette rencontre, cependant, beaucoup pensent que s’il doit y avoir une sorte de rivalité entre eux, quelque chose qui est normalement très difficile à cacher et bien plus quand il s’agit de quelque chose d’aussi évident.

Aucun des pilotes n'a parlé de cette rencontre, cependant, beaucoup pensent que s'il doit y avoir une sorte de rivalité entre eux, quelque chose qui est normalement très difficile à cacher et bien plus quand il s'agit de quelque chose d'aussi évident.